光環不再 「債券天王」葛洛斯宣布退休
「債券天王」葛洛斯（Bill Gross）4日宣布退休，擬於3月1日正式離職。他在聲明中表示，40多年職場生涯是一個美妙旅程，他始終將客戶權益放在首位，並創造積極管理債券方式。
葛洛斯將在3月1日離職，他在駿利亨德森公司（Janus Henderson）操盤駿利亨德森全球無限制債券基金，駿利亨德森全球債券部門共同主管馬魯索斯（Maroutsos）將在2月15日接任該檔基金經理人。
葛洛斯發布的聲明指出，未來他會繼續管理個人資產，並積極投入慈善事業，過去20年他已捐贈8億美元善款。
葛洛斯今年已74歲，是品浩（PIMCO）創辦人之一，在品浩工作數十年，享有「債券天王」稱號，後來因內部管理衝突黯然離開這家固定收益巨擘，加入駿利亨德森公司（Janus Henderson）。
葛洛斯在2014年底開始操盤駿利亨德森全球無限制債券基金，但年投資績效不到1%，未能再度繳出在品浩時期的輝煌成績。去年該基金損失近4%，引發大批投資人贖回，基金規模因此跌破10億美元關卡，遠低於去年初高峰的22.4億美元。
葛洛斯去年9月縮減在該基金的布局，並將上半年損失的部分原因歸咎於誤判美國與德國公債的殖利率會趨同。
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