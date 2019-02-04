光環不再 「債券天王」葛洛斯宣布退休

2019-02-04 22:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



「債券天王」葛洛斯（Bill Gross）4日宣布退休，擬於3月1日正式離職。他在聲明中表示，40多年職場生涯是一個美妙旅程，他始終將客戶權益放在首位，並創造積極管理債券方式。

葛洛斯將在3月1日離職，他在駿利亨德森公司（Janus Henderson）操盤駿利亨德森全球無限制債券基金，駿利亨德森全球債券部門共同主管馬魯索斯（Maroutsos）將在2月15日接任該檔基金經理人。

葛洛斯發布的聲明指出，未來他會繼續管理個人資產，並積極投入慈善事業，過去20年他已捐贈8億美元善款。

葛洛斯今年已74歲，是品浩（PIMCO）創辦人之一，在品浩工作數十年，享有「債券天王」稱號，後來因內部管理衝突黯然離開這家固定收益巨擘，加入駿利亨德森公司（Janus Henderson）。

葛洛斯在2014年底開始操盤駿利亨德森全球無限制債券基金，但年投資績效不到1%，未能再度繳出在品浩時期的輝煌成績。去年該基金損失近4%，引發大批投資人贖回，基金規模因此跌破10億美元關卡，遠低於去年初高峰的22.4億美元。