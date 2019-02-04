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電動車主按「更新」竟掛在路上2小時 連車窗都搖不下來

特斯拉將以每股溢價55％ 收購Maxwell科技

2019-02-04 21:54經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

特斯拉（Tesla）將以每股4.75美元買下麥斯威爾科技（Maxwell Technology），相較麥斯威爾上周五股價溢價55%。

麥斯威爾科技今天股價暫停交易。麥斯威爾是一家能源儲存和電力輸送解決方案公司。

麥斯威爾I2BF能源公司董事和高階主管將轉讓全部持股，占流通在外股票7.56%。此交易將於第2季完成。

特斯拉難得出手併購。法新社
特斯拉難得出手併購。法新社
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