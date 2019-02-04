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中國需求縮 亞企獲利急速蒸發

2019-02-04 20:48經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

Panasonic 4日表示，不僅營業利益不如預期，3月為止全年度財測也令人失望，歸咎於中國經濟因貿易戰衝擊而走弱，進而影響汽車組件和工廠設備的需求。

其實不只是Panasonic，中國經濟減速，企業和消費者節縮度日，拖累亞洲企業業績甚鉅，尤以中、日之外的亞洲企業上季整體淨利下滑18%最重，減幅甚於陸企。

日經新聞統計上季美、歐、中、日、亞洲等地主要企業財報和分析師預測， 中國營收大幅衰退30%，而淨利下滑9%，是兩年來首見頹勢。日企獲利下滑9%，而不計中、日的亞企更衰減18%。歐、美企業獲利倒是持續成長，上季獲利各增4%至15%。

北京官方致力解決企業和地方政府負債過重的問題，影響投資意願，民生消費則受貿易戰打擊而下滑。由於中國在全球需求所占比率日增，因此廣大企業也因中國經濟減速而深受其苦。

獲利下滑的不只是長城汽車、騰訊這樣的大陸企業，對於原本受益最大的多家科技公司影響更為明顯，大立光即為一例。這家全球最大的智慧手機鏡頭製造商獲利銳減25%，反映中國智慧手機去年銷量衰減10%的頹勢。

因旗下英國豪華車事業Jaguar Land Rover在中國銷售走緩，印度塔塔汽車（Tata Motors）獲利料減40%。電子零件生產商像是京瓷和TDK也都調降獲利預測。

自動化工業設備製造商Fanuc獲利也下滑 ，反映中國對工廠自動化設備的訂單減少，董事長暨執行長稻葉善治悲觀表示：「無法預測需求何時回春。」

整體獲利呈現頹勢，擁有獨到優勢的企業表現不墜。亞馬遜（Amazon.com）、臉書（Facebook） 、日本村田製作所、信越化學、Sony是少數獲利大增的業者。這些公司利用科技實力來提升各自市場的營收。

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