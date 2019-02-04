Fed轉鴿新興市場今年安了？基金經理人：想得美！

2019-02-04 19:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



彭博資訊評論指出，美國聯準會（Fed）所謂「耐心」升息之說激勵新興市場大漲，但別誤以這波漲勢就會一路漲到年底。

日本Asset Management One公司基金經理人Satoru Matsumoto表示，貿易緊張導致中國和美國經濟相繼減緩，勢必對新興市場資產構成壓力。

儘管新興市場股市1月表現為2016年3月來最佳，但他認為，只有符合成長紮實、通膨合宜、無重大政治風險這三大條件的市場，才值得追逐。由此觀之，他只看好印尼和巴西等國。

Matsumoto說：「這是新興市場投資標的必須精挑細選的一年。鴿派Fed 雖給最近新興市場漲勢一些支撐，但我不認為這會導致2017年我們所見的那種不冷不熱的大環境重現。當然，做空的人或許比較少，但我不認為投資人將會大舉加碼。」

新興市場資產行情漲到多年高峰後，2018年走勢盛極而衰，不過如今市況正復甦， MSCI新興貨幣指數1月勁揚2.6%，新興市場股價指數更大漲8.7%。

Matsumoto表示，他已加碼巴西及印尼的債券與貨幣，看好印尼是基於經濟成長率可望維持在5%左右且通膨率持穩；儘管印尼4月舉行大選，但總統佐科威政府的政權看來屹立不搖，政治風險相對較低；Fed今年似乎頂多只會升息一次，這將給印尼央行降息的空間；政府和央行致力控制經常帳赤字，例如延緩部分基建計畫。

他也看好巴西，一來通膨壓力已減輕，二來經濟持續復甦，這兩個因素合起來有利巴西里爾後市。

但他看淡南非展望，認為經濟成長可能受中國經濟減速拖累；在信用評等面臨可能遭降級的風險下，南非政府也難擴大支出，因此採取行動刺激經濟的選項有限。南非今年也預定舉行大選，政治風險升高，加上經濟成長率低、經常帳赤字未見縮小，南非蘭德可能備受壓力。