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韓流上、賴神下 都因一句話！但全輸「肥滋滋那個」

赴北日本旅遊的民眾 今要留意強風大雪

2019-02-04 09:50聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

受到快速發展的低氣壓影響，前往北日本旅遊，要小心強吹雪與刮大風，以及大眾交通可能受到風雪影響。

今天是立春，太平洋側氣溫將一口氣上升；日本海側上午仍可望有些春意，但午後，全國各地將吹起強烈北風，入夜後氣溫將大幅降低。民眾赴日旅遊要注意氣溫低的急劇變化。

札幌冬季的熱門活動札幌雪祭今天開幕，儘管刮著風雪，但仍吸引許多民眾，開幕式前在台灣的「玉山高雄車站」大冰雕前，已經出現大排長龍的民眾，等著在冰雕前拍攝紀念照。

札幌雪祭台灣大冰雕前一早擠滿排隊拍照的人潮。記者蔡佩芳/攝影
札幌雪祭台灣大冰雕前一早擠滿排隊拍照的人潮。記者蔡佩芳/攝影
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高雄車站雪祭玉山
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