赴北日本旅遊的民眾 今要留意強風大雪

2019-02-04 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



受到快速發展的低氣壓影響，前往北日本旅遊，要小心強吹雪與刮大風，以及大眾交通可能受到風雪影響。

今天是立春，太平洋側氣溫將一口氣上升；日本海側上午仍可望有些春意，但午後，全國各地將吹起強烈北風，入夜後氣溫將大幅降低。民眾赴日旅遊要注意氣溫低的急劇變化。