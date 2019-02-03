印度學生都是假的 美國國土安全局業障重

2019-02-03 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張江寧 ╱即時報導



美國政府為打擊假移民使出新招。美國密西根州「法明頓大學」招收逾百名印度學生，全是「假求學、真移民」，這所大學工作人員全是國土安全局臥底探員。涉案假學生恐遭遣送出境，印度外交部抗議美方設局釣魚。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這所「法明頓（Farmington）大學」宣稱於2015年成立，除了官網，還設有臉書專頁和行事曆，在假官網上可看到學生在課上和圖書館裡專注學習，還有徜徉校園綠地的照片。這所「大學」大學部學費每年8500美元（約新台幣26萬元），研究所學費每年11000美元（約新台幣33萬元）。

但事實上，這全是國土安全部為了誘捕假移民所設下的誘餌。根據密西根州東部地方法院起訴書，法明頓大學是假學校，註冊的「學生」都心知肚明。他們付錢申請假學生簽證入境美國，假求學真工作。

法明頓大學總部設在底特律郊區，只是一間辦公室，校方職員全為國土安全部移民與海關執法局的臥底探員。

底特律媒體報導，在1月30日的掃蕩裡，共有130名假學生被捕，其中129人來自印度。這些人遭控民事移民罪名，若罪名成立將被遣送出境。另有8名招生人員因涉簽證詐欺、藏匿非法移民牟利而被捕。

印度官員表示，這些人可能是受騙上當。印度外交部2日向美國駐德里大使館提出抗議表示：「我們憂心遭拘留學生的尊嚴和健康，也希望他們可以儘速和印度大使館人員會面。我們希望美方可以提供具體細節，定期更新學生近況，儘速釋放他們，並且不要強制遣返他們。」