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陸客駕到 亞洲觀光業喜迎「春節商機」

2019-02-03 22:55經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

中國春節即將到來，亞洲的飯店、航空業者及旅行社準備大搶陸客商機。日精新聞報導，儘管中國經濟成長放緩，前景不明，民眾並未因此放棄春節出國旅遊的計畫。

中國最大旅遊網站攜程的數據顯示，今年春節期間有旅行計畫中國人預估超過4億人，高於去年的3.86億人，其中出國旅遊的民眾約700萬人，高於去年的約650萬人。

雖然要到年後才能得知陸客平均消費，但攜程的預訂資料顯示，用戶青睞成本較貴的非團體旅行，48%的用戶選擇個人旅遊、客製化旅行、兩人私人旅遊等非團體旅行，私人團體旅遊的費用一般比跟團貴約23%。

泰國旅遊協會（TCT）會長查拉特表示，預估春節期間赴泰觀光的陸客人數約120萬人，較去年同期躍增近10%；曼谷等城市約90%飯店房間過年前都已被預訂。

陸客已開始湧入泰國，上周開始大約有11個直飛航班從中國各大城市飛往蘇美島，一天有4,000名外國觀光客進入蘇美島，陸客約占50%。對泰國而言，這是一個令人鼓舞的跡象，原因是去年7月普吉島曾發生船難，造成47名中國人喪生。

日本旅行社JTB指出，中國、台灣及香港遊客在春節期間的預訂量較去年激增14%。JTB發言人說，如今大中華地區的觀光客喜歡走訪鄉間，甚至秘境。

儘管遊客須從札幌搭數小時火車才能抵達網走，預訂網走流冰觀光的人數仍大增近2.5倍。觀光客停留北海道的時間更長，消費也因此增加。

亞洲觀光業喜迎「春節商機」。路透
亞洲觀光業喜迎「春節商機」。路透
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