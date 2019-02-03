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法律難擋非法無人機 得靠「反無人機」技術

2019-02-03 21:32經濟日報 記者陳律安╱即時報導

CNBC報導，美國聯邦航空總署（FAA）預估，2017年共有120萬架商用及愛好者的無人機在空中翱翔，到2022年，預期該數據將成長逾一倍至290萬架。

無人機用途廣泛，可以在空中拍下美麗的航攝照片、救火、偵測油管或天然氣管線的洩漏處、在道路連結受限的情況下運送醫療補給物品。

雖然絕大多數在空中飛行的無人機秉持良好意圖，但「壞蛋」無人機能造成嚴重傷害。舉最極端的例子，民兵、販毒集團及某些人可能會將商用及民用無人機當作武器來使用。

美聯社報導，1月時，葉門青年運動組織在無人機上裝載爆裂物，於閱兵典禮展開攻擊造成六死。去年夏天委內瑞拉總統馬度洛也在戶外演講時遭無人機攻擊。3日開打的美國NFL超級盃，本周末已在亞特蘭大賽事場館上出現許多無人機侵擾當地執法人員。

雖然主管機構及議員推出無人機相關的法律，但一些企業嘗試透過「反無人機」技術確保安全。由Dedrone、DJI等公司推行的反無人機系統，能辨別及阻止在禁航區飛行的無人機。他們透過布建感應器、軟體、電信系統來監控及辨別空中的無人機。

其他包含 DroneShield、Rafael、 Leonardo Company、Fortem等公司開發的系統，則在安全、合法的情況下，透過訊號阻斷器、飛彈、雷射及網子擊落無人機。

Dedrone執行長蘭普雷希特（ Joerg Lamprecht）近來表示，「老實說法律無法阻擋無人機」，人人都知道飛到機場是非法的，「但這未能阻止無人機，能擋下它的只有科技，也是我們存在的目的」。

空中愈來愈多無人機，控管成為一大難題。（圖／路透）
空中愈來愈多無人機，控管成為一大難題。（圖／路透）
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