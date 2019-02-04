春節加班費 大陸、越南工資漲3倍

2019-02-04 00:10 聯合報 編譯 聯合報 編譯 黃嘉洵 ╱綜合外電



中國大陸年假期間，雇主須支付出勤員工三倍薪水。（路透資料照） 分享 facebook

中國農曆新年對多數華人而言是放長假、跟家人團圓的好日子，但也有不少人在這段時間仍須上班，心情多少有點哀怨，幸好許多國家給予勞工一定保障，規定在這段期間上班者雇主需給一些補償，也許是補休假等有薪假，也許是加班費，各國規定不同：

中國大陸：工資漲三倍

中國大陸今年的年假從二月四日至十日，大陸初一（五日）至初三（七日）法定節假日期間，雇主須支付出勤員工三倍薪水。除夕、初四、初五、初六屬於「休息日」，實施標準工時制的企業可選擇給予補休或雙倍薪資。

香港：兩個月內可補假

彭博資訊報導，在二月五日到七日這段期間須出勤者，可於兩個月內補假。

印尼：加班費按工時加乘

據印尼通訊與資訊科技部公布事項，在國定假日加班的員工，第一至五小時可領雙倍時薪，第六小時三倍，而第七至八小時則為四倍。

馬來西亞今年在二月五日和六日慶祝農曆新年。國定假日或假日加班，一般而言加班費為平時工資的兩至三倍。

新加坡：工資漲兩倍

新加坡依規定雇主須支付在假日上班的員工雙倍薪水，而管理或經理階層員工也可能獲得補休。

泰國：五省勞工可拿加班費

那拉提瓦、北大年、沙敦、宋卡及耶拉等省份的金融機構今年皆將二月五日訂為農曆春節，這些省份的民間企業員工也適用這個規定，雇主或許得支付在這一天工作的員工加班費。

越南：工資漲三倍

越南今年春節假期從二月二日放到二月十日。勞動部表示，雇主須在春節期間支付員工三倍薪資，並在農曆假期前頒發農曆新年獎金。

菲律賓：未規定須給有薪假

根據第五五五號菲律賓總統宣言，政府指定今年二月五日為特別非工作假日，勞工在這天不享有有薪假，但在這天工作的人仍可獲得額外百分之三十薪水。

南韓：根據慣例或勞資協議

南韓的農曆春節稱「舊正」或「Seollal」，今年從二月四日放到六日。這段期間，南韓企業會根據往年習慣或集體勞動協議來決定是否放假。