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VanLife正夯！住車上趴趴走 看美景享受簡單生活

2019-02-03 12:16聯合報 記者郭宣含╱即時報導

箱型車生活（#VanLife）在外國成為社群媒體大量網友追蹤效法的生活，光在Instagram上就有400萬則相關貼文。這不再是遊牧民族專屬生活方式，現在有越來越多人選擇居住在箱型車中。

凱蒂．克羅斯（Katie Cross）表示，她與先生和3個孩子在澳洲拜恩斯代爾（Bairnsdale）過著不錯的生活，有親朋好友陪伴，但她忙著參加課外活動並兼顧多個委員會席次。

最後他們一家人渴望有所改變。克羅斯表示：「我們到了覺得對自己生活失去控制的程度。雖然我們過得開心，但我們覺得生活有些事需要放慢腳步。」

他們找到的辦法是將一生居住的大房子換成小露營車。與此同時，有一大群年輕澳洲人也選擇不住傳統房屋改住進箱型車。

不過有些熱愛住在箱型車的人表示，真實生活情況跟社群媒體上精心策劃、可以遊走於美如畫景色的生活完全不一樣。

凱西．霍金斯（Casey Hawkins）18個月前開始箱型車生活，她表示：「這並非很多人以為會過上的精彩箱型車生活。」

她最近開箱型車往北到達爾文，她的車上有一張國王尺寸的單人床、儲放衣物的空間和小廚房。霍金斯說：「通常你只能煮些簡單的菜，做一切事情都得從簡。」

霍金斯過去一年半在各地移動時，她利用網路做些彈性工作。她認為箱型車生活可以改變看法，她本以為箱型車生活沒辦法工作，也沒有財務保障，但她說：「對我而言，情況完全相反。」

箱型車生活有好有壞。缺點在於有時後很難找地方洗熱水澡，有些地方政府對於箱型車和休旅車不太友善。沒有家也代表欠缺固定的生活設備、焦慮感、情緒崩潰，在達爾文艷陽天下也沒有地方躲避高溫。

但整體而言利大於弊。對克羅斯一家而言，他們發現這種生活少了讓人分心的現代事物，而且小小的生活空間意外讓家人更加團結。箱型車生活不用做任何家務，還可多出更多個人時間。

「箱型車生活」成為社群媒體熱門關鍵字，許多人選擇住在箱型車中到各地體驗生活。取自...
「箱型車生活」成為社群媒體熱門關鍵字，許多人選擇住在箱型車中到各地體驗生活。取自vanlife.journal／Instagram
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