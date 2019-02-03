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國際條約如廢紙？川普撕毀了多少條約、協定？

2019-02-03 10:05聯合報 記者田思怡╱即時報導

美國總統川普1日決定退出美國與前蘇聯1987年簽訂的「中程核武條約」，此舉可能引發美俄之間的新核武競賽，令國際社會，尤其是歐洲憂心。川普2017年1月上任後，兩年來撕毀了多項國際條約和協定，讓國際社會瞠目結舌，川普的國家主義已再造這個世界，以下是美國有線電視新聞網（CNN）列出他已退出，或是揚言退出的條約、協定或組織：

1.中程核武條約（1987年）：此條約迫使美國和前蘇聯銷毀射程在500到5000公里之間的所有陸基彈道飛彈和巡弋飛彈。美國2008年指控俄國違反條約。川普政府認為此條約不利於美國與中國在戰略上的競賽。

川普做了什麼：退出。

2.巴黎氣候協定（2015年）：全世界幾乎所有國家都簽了這項大規模氣候協定，包括美國的歐巴馬政府，承諾減少使用化石燃料，降低氣候變遷的影響。川普表示這項協定談得太糟了。

川普做了什麼：退出。

3.跨太平夥伴協定（2016年）：歐巴馬政府用來反制中國的大規模貿易協定，川普認為對美國勞工不公平。這項協定尚未獲美國國會通過，其他11個簽署國已重簽協定並繼續執行。

川普做了什麼：退出。

4.韓美自貿協定（2012年）：川普認為對美國不利，與南韓重新談判，削減美韓之間貿易逆差。南韓對銷美的鋼鐵產品設限，並在川普對許多國家實施的鋼鋁稅上獲得豁免。

川普做了什麼：重談。

5.北美自貿協定（1994年）：川普認為是糟糕的協定，要求重談，事實上更動不大，只是更新而已，並更名為「美墨加協定」。

川普做了什麼：重談。

6.聯合國人權委員會（1946年）：川普政府指責此組織對以色列有偏見。

川普做了什麼：退出。

7.聯合國教科文組織（1945年）：川普政府指責此組織對以色列有偏見。

川普做了什麼：退出。

8.伊朗核協定（2015年）：伊朗以凍結核子計畫交換國際解除制裁，川普稱此協定的核心有缺陷，2018年5月宣布退出。

川普做了什麼：開始退出。

9. 北大西洋公約組織 （1949年）：川普抱怨其他會員國的國防預算占GDP的比率太小，讓美國負擔過多的防禦經費。

川普做了什麼：提出質疑。

10. 世界貿易組織（1995年）：川普對世貿組織（WTO）的貿易法規感到失望，川普政府已草擬法案，將廢除世貿組織的部分重要原則，但尚未在國會提出。

川普做了什麼：揚言退出。

美國總統川普1日搭乘「空軍一號」總統專機赴佛州度假。法新社
美國總統川普1日搭乘「空軍一號」總統專機赴佛州度假。法新社
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川普核武彈道飛彈
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