亞洲各國春節加班費大PK

2019-02-03 01:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



中國農曆新年對多數華人而言是放長假、跟家人團圓的好日子，但也有不少人在這段時間仍須上班，心情多少有點哀怨，幸好許多國家給予勞工一定保障，規定在這段期間上班者雇主需給一些補償，也許是補休假等有薪假，也許是加班費，各國規定不同：

●中國：工資漲三倍

中國今年的年假從2月4日至10日，跟據大陸媒體報導，其中初一（5日）至初三（7日）法定節假日期間，雇主須支付出勤員工三倍薪水。除夕、初四、初五、初六屬於「休息日」，實施標準工時制的企業可選擇給予補休或雙倍薪資。

●香港：兩個月內可補假

彭博資訊報導，在2月5日到7日這段期間須出勤者，可於兩個月內補假

●印尼：加班費按工時加乘

印尼今年在2月5日慶祝農曆新年。彭博資訊報導指出，據印尼通訊與資訊科技部（MoCI）公布事項，在國定假日加班的員工，第一至五小時可領雙倍時薪，第六小時三倍，而第七至八小時則為四倍。

●馬來西亞：加班費漲兩至三倍

馬來西亞今年在2月5日和6日慶祝農曆新年。國定假日或假日加班，一般而言加班費為平時工資的兩至三倍。

●新加坡：工資漲兩倍

新加坡今年同樣在2月5日及6日慶祝農曆新年。依規定雇主須支付在假日上班的員工雙倍薪水，而管理或經理階層員工也可能獲得補休。

●越南：工資漲三倍

越南今年春節假期從2月2日放到2月10日。勞動部表示，雇主須在春節期間支付員工三倍薪資，並在農曆假期前頒發農曆新年獎金（Tet bonuses），獎金多寡則取決於公司及員工績效。

●菲律賓：未明文規定須給有薪假

根據第555號菲律賓總統宣言，政府指定今年2月5日為特别非工作假日，勞工在這天不享有有薪假，但在這天工作的人仍可獲得額外30%薪水。

●南韓：跟據慣例或勞資協議

南韓的農曆春節稱「舊正」或「Seollal」，今年從2月4日放到6日。這段期間，南韓企業會根據往年習慣或集體勞動協議來決定是否放假。

●泰國：五省份勞工可拿加班費