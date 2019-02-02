親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台南分屍案 凶嫌裁押禁見

分析師：5個理由 此刻不宜看衰特斯拉

2019-02-02 23:55經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

特斯拉（Tesla）是個評價兩極化的公司，一些學者專家頻頻預言這個電動車大廠來日不多，特斯拉卻總是能證明自己後勁十足。

上周特斯拉股價又演出雲霄飛車走勢，先是周三盤後隨盈餘季報發布重挫4%，周四盤初卻又強彈。歷經一周來的震盪起伏，特斯拉股價全周上漲5.1%。但股價波動劇烈，也令投資人對特斯拉的未來半信半疑，憂喜交加。

特斯拉去年負面消息不斷，但這家公司交出的成績卻令投資人刮目相看。特斯拉去年第4季每股盈餘78美分，由前年同季每股虧損4.01美元轉盈。儘管又一位高階主管出走顯示人才留不住的問題，但特斯拉也宣布大舉整頓人事，包括在加州裁員千人，獲投資人正面解讀為提升獲利能力之舉。

MarketWatch股市分析師瑞夫斯（Jeff Reeves）2日發表專欄文章指出，特斯拉這檔股票後市該看好或看壞，見仁見智。依他之見，這是一檔不應短線操作、宜長期布局的個股。瑞夫斯並舉出以下五個理由，說明特斯拉為何「馬力持久」，有本事「一再證明看衰者看走眼」：

1. 基本面尚可

去年第4季財報數字雖未達標，但特斯拉在先前宣布裁員時已預告當季獲利會縮水，並以削減人力成本減輕獲利萎縮的顧慮。再者，特斯拉重申今年Model 3每周產量提高到7,000輛的目標不變，分析師也維持全年營收預測在逼近300億美元的水準，較去年的215億美元提升。

股價波動是常態，特斯拉表現起伏應以平常心看待，畢竟像特斯拉這種成長型公司，在過渡至量產階段的過程中難免跌跌撞撞。但長期成長趨勢亮眼，加上努力提升獲利能力，至少就目前而言，獲利下滑可能是暫時現象。

2. 股票估值無關緊要

一些投資人質疑，即使今年獲利更穩定可靠，也不足以合理化特斯拉500億美元的市值，尤其與市值在伯仲之間的通用汽車（GM）相比，通用年產量可是以數百萬輛計，特斯拉卻僅年產數萬輛，能比嗎？

瑞夫斯指出，高成長股的價值未必能用傳統估價指標衡量出來。例如電子商務巨人亞馬遜本業長年陷入虧損，股價本益比高得驚人，但過去五年來市值成長約四倍，如今超越8,000億美元。這顯示投資人願給潛力股更高的估值，而特斯拉在前景亮麗的電動車市具有領先優勢，又沒有通用那麼沉重的員工退休金包袱，且相對而言較不受貿易戰威脅。

3. 資金也還充裕

最近引起市場議論紛紛的一個問題是：特斯拉股價漲幅是否夠大、足以降低一批9.2億美元可轉換債券將於3月到期的衝擊？

但瑞夫斯指出，特斯拉財力遠比媒體呈現的情況穩固。截至去年底，特斯拉擁有37億美元現金，較9月底的7億美元水位大增，儘管該公司可能運用部分現金投資業務成長與生產，但至少目前並無資金匱乏之虞。

4. 馬斯克仍掌方向盤

執行長馬斯克（Elon Musk）是個爭議性人物，曾在節目訪談中抽大麻、推特推文也惹議，甚至遭證管會裁罰辭去董座且三年內不得回任。但不可諱言，他是特斯拉靈魂人物，且為持有3,380萬股（約占特斯拉發行在外總股數20%）的大股東，並曾承諾他將是「最後一個出脫股票者」，意味將長期領導這家他所創辦的公司，繼續為公司打拚。

從電動車到另類能源，馬斯克懷有長期願景。或許一些華爾街人士沒耐心等他實現願景，但馬斯克既有資源也有意志努力讓它成真。

5. 馬斯克有實力強的友人作後盾

億萬富豪甲骨文（Oracle）創辦人艾里森持有價值10億美元特斯拉股票，馬斯克胞弟Kimbal Musk也是特斯拉大股東。而且，如同亞馬遜創辦人貝佐斯和蘋果創辦人賈伯斯，馬斯克也是個極具魅力的企業領導人，擁有忠誠的支持者長期力挺。這些人顯然願意跳脫短期股價波動、放眼特斯拉長遠的未來。

特斯拉執行長馬斯克。 法新社
特斯拉執行長馬斯克。 法新社
分享

特斯拉馬斯克願景
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

川普關稅對美國鋼鐵業就業沒幫助 因為這些原因

2019-02-02 18:29

高盛銀行高層涉一馬弊案 公司可能減發獎金

2019-02-02 17:54

蘋果管理全球員工有方 靠這兩款App

2019-02-02 17:47

Fed從鷹轉鴿後美元肯定走貶？分析師：還有變數

2019-02-02 17:36

印度編17.22億預算 強化AI與創新研究

2019-02-02 16:27

1月28日至2月2日 過去一周市場回顧

2019-02-02 16:03

被扣「道德分數」亞馬遜在英滿意度直直落

2019-02-02 16:02

慘！英國實質薪資 10年少3分之1

2019-02-02 16:01

職場歧視！南韓面試官要求女性化妝別戴眼鏡

2019-02-02 15:59

印尼Go-Jek獲10億美元融資 綠軍團擴版圖

2019-02-02 14:34

人力不足財務困難加劇 Snopes與臉書合作喊停

2019-02-02 13:57

2019歐洲綠色首都奧斯陸怎麼做環保？

2019-02-02 10:38

印度錫金邦 成功重返無塑生活

2019-02-02 10:16

一月PMI疲軟 亞洲製造業烏雲罩頂

2019-02-02 00:31

全球最大自貿區 日歐EPA上路

2019-02-02 00:30

美聯準會不升息 有利亞洲股債市布局

2019-02-01 22:47

經濟解析／Fed緊縮止步 亞洲大好機會來了！

2019-02-01 22:47

鴻海威州投資生變？ 州長駁謠言：計畫持續推動

2019-02-01 21:43

印尼叫車平台Go-Jek獲10億美元融資 騰訊京東領頭

2019-02-01 21:12

美俄擬棄INF條約 歐洲擔心軍備競賽重現

2019-02-01 20:55

外國觀光客大舉湧進 為何令日本人又愛又恨？

2019-02-01 20:53

空巴證實和阿聯酋續談購機合約 A380前途未卜

2019-02-01 20:35

被指賄賂選民 莫迪政府新預算案金援農民

2019-02-01 20:15

美中貿易談判樂觀 亞股多數收高

2019-02-01 20:05

德銀去年轉虧為盈 但Q4表現不如人意

2019-02-01 19:42

大手筆投資！南韓現代重工將併購大宇造船海洋

2019-02-01 19:18

美股2月走勢 為什麼可望異於往年？

2019-02-01 18:16

45年來最嚴重 老化和低生育率使日本去年大缺工

2019-02-01 16:43

答謝胡斯托揭發一馬醜聞 媒體大亨贈6140萬元

2019-02-01 15:23

亞洲製造業PMI普遍低迷 中國需求減弱添新憂

2019-02-01 14:58

傳川普考慮凱恩出任Fed理事 熟知Fed體制

2019-02-01 14:04

日歐自貿區生效 雙方取消9成產品關稅

2019-02-01 13:30

陸經濟減速 韓出口連2月下滑

2019-02-01 13:24

亞馬遜本季展望低於預期 盤後股價重挫逾5%

2019-02-01 13:23

薪資竟比十年前少1/3！英實質所得下滑為先進國家最慘

2019-02-01 13:10

日本流感人數逾220萬人染病 創20年來最高

2019-02-01 11:59

每小時465元超誘人！亞馬遜：漲時薪後當月85萬人求職

2019-02-01 11:29

台灣勞保基金財務惡化 日本年金投資股票Q4也慘賠

2019-02-01 10:46

急凍估美損失4345億元 芝加哥兩機場取消逾4000航班

2019-02-01 10:34
看更多

熱門文章

蘋果管理全球員工有方 靠這兩款App

2019-02-02 17:47

500萬噸黃豆換一紙協議？ 川普：美中談判巨大進展

2019-02-02 00:08

韓國男子在墨國喪命 遺體送回後心臟、大腦、胃不見了

2019-02-02 14:04

輸人不輸陣？ 俄國跟進美國宣布退出中程核武條約

2019-02-02 17:59

美退出中程核飛彈條約 動搖中國悶聲造彈局面

2019-02-02 16:12

中國到底要買多少美國黃豆？昨天已下單買100萬噸

2019-02-02 09:53

極地渦旋效應 會不會凍傷美國經濟？

2019-02-02 21:06

全面圍堵中國？美能源部警告員工不得應徵外國工作

2019-02-02 08:47

中美經貿磋商 談出3個清晰信號

2019-02-02 00:26

黛安娜王妃的偽鈔 大英博物館為何要收藏？

2019-02-02 14:12

竊賊闖殯儀館性侵9具遺體 今被重判6年

2019-02-02 19:15

影／中東富豪買房不給力 土國迪士尼風小鎮變「鬼城」

2019-02-02 17:20

赴美產子生下缺陷兒 大陸父母逃回國

2019-02-02 13:38

1年多前就求救無效 日本10歲女孩疑被狠父虐待致死

2019-02-02 11:04

劉鶴舉五根手指...到底要進口多少美國黃豆？

2019-02-02 00:25

年後努力健身燃燒多少卡路里？別被運動手環騙了

2019-02-02 11:58

哥就是強！ 他把紐約小宅變都市綠洲

2019-02-02 12:24

極地酷寒將盡 美中西部急凍又急暖

2019-02-02 10:33

中程核武條約喊卡 美啟動退出程序

2019-02-02 00:15

美國重拳掃蕩月子中心起訴19人 正規業者叫好

2019-02-02 13:55

瓜伊多向中國伸出橄欖枝 將盡快與北京對話

2019-02-02 18:24

臉塗黑＋3K黨照片被起底 美維州州長挨轟

2019-02-02 15:21

日本10人捕蟹船遭俄羅斯扣留 日本要求俄國放人

2019-02-02 20:55

北愛爾蘭發生準軍事組織式攻擊 兩男遭槍擊

2019-02-02 09:12

6.6強震侵襲墨西哥南部 目前未傳重大毀損

2019-02-02 02:25

鋪墊新「川習會」 中美繼續互增關稅可能性降低

2019-02-02 00:23

尿斗的川普照片被撕 酒吧老闆搶救「讓他做第二任」

2019-02-02 13:22

澳洲東部出現百年一見洪水 雨恐將繼續下

2019-02-02 19:17

委內瑞拉變現 擬賣29噸黃金給阿聯

2019-02-02 14:08

川普紅帽風波 餐館老闆道歉

2019-02-02 16:58

有歐巴馬影子 布克宣布角逐白宮寶座

2019-02-02 13:05

減塑流行！自備容器上肉鋪和超市成風潮

2019-02-02 11:35

中國遵守承諾 買美1百萬噸黃豆

2019-02-02 13:32

川普關稅對美國鋼鐵業就業沒幫助 因為這些原因

2019-02-02 18:29

Fed從鷹轉鴿後美元肯定走貶？分析師：還有變數

2019-02-02 17:36

專家：美退出中程核飛彈條約將打擊中俄

2019-02-02 13:58

坐牢27年堅稱清白 加州男子終於重獲自由

2019-02-02 12:02

馬來女生演唱賀新年 中文標準網民狂讚

2019-02-02 14:04

兩強中止中程核飛彈條約 俄指問題出在美國

2019-02-02 22:48

38歲vs.72歲！ 紐時新掌門人 拒川普邀宴改專訪

2019-02-02 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top