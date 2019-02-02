分析師：5個理由 此刻不宜看衰特斯拉

2019-02-02 23:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



特斯拉（Tesla）是個評價兩極化的公司，一些學者專家頻頻預言這個電動車大廠來日不多，特斯拉卻總是能證明自己後勁十足。

上周特斯拉股價又演出雲霄飛車走勢，先是周三盤後隨盈餘季報發布重挫4%，周四盤初卻又強彈。歷經一周來的震盪起伏，特斯拉股價全周上漲5.1%。但股價波動劇烈，也令投資人對特斯拉的未來半信半疑，憂喜交加。

特斯拉去年負面消息不斷，但這家公司交出的成績卻令投資人刮目相看。特斯拉去年第4季每股盈餘78美分，由前年同季每股虧損4.01美元轉盈。儘管又一位高階主管出走顯示人才留不住的問題，但特斯拉也宣布大舉整頓人事，包括在加州裁員千人，獲投資人正面解讀為提升獲利能力之舉。

MarketWatch股市分析師瑞夫斯（Jeff Reeves）2日發表專欄文章指出，特斯拉這檔股票後市該看好或看壞，見仁見智。依他之見，這是一檔不應短線操作、宜長期布局的個股。瑞夫斯並舉出以下五個理由，說明特斯拉為何「馬力持久」，有本事「一再證明看衰者看走眼」：

1. 基本面尚可

去年第4季財報數字雖未達標，但特斯拉在先前宣布裁員時已預告當季獲利會縮水，並以削減人力成本減輕獲利萎縮的顧慮。再者，特斯拉重申今年Model 3每周產量提高到7,000輛的目標不變，分析師也維持全年營收預測在逼近300億美元的水準，較去年的215億美元提升。

股價波動是常態，特斯拉表現起伏應以平常心看待，畢竟像特斯拉這種成長型公司，在過渡至量產階段的過程中難免跌跌撞撞。但長期成長趨勢亮眼，加上努力提升獲利能力，至少就目前而言，獲利下滑可能是暫時現象。

2. 股票估值無關緊要

一些投資人質疑，即使今年獲利更穩定可靠，也不足以合理化特斯拉500億美元的市值，尤其與市值在伯仲之間的通用汽車（GM）相比，通用年產量可是以數百萬輛計，特斯拉卻僅年產數萬輛，能比嗎？

瑞夫斯指出，高成長股的價值未必能用傳統估價指標衡量出來。例如電子商務巨人亞馬遜本業長年陷入虧損，股價本益比高得驚人，但過去五年來市值成長約四倍，如今超越8,000億美元。這顯示投資人願給潛力股更高的估值，而特斯拉在前景亮麗的電動車市具有領先優勢，又沒有通用那麼沉重的員工退休金包袱，且相對而言較不受貿易戰威脅。

3. 資金也還充裕

最近引起市場議論紛紛的一個問題是：特斯拉股價漲幅是否夠大、足以降低一批9.2億美元可轉換債券將於3月到期的衝擊？

但瑞夫斯指出，特斯拉財力遠比媒體呈現的情況穩固。截至去年底，特斯拉擁有37億美元現金，較9月底的7億美元水位大增，儘管該公司可能運用部分現金投資業務成長與生產，但至少目前並無資金匱乏之虞。

4. 馬斯克仍掌方向盤

執行長馬斯克（Elon Musk）是個爭議性人物，曾在節目訪談中抽大麻、推特推文也惹議，甚至遭證管會裁罰辭去董座且三年內不得回任。但不可諱言，他是特斯拉靈魂人物，且為持有3,380萬股（約占特斯拉發行在外總股數20%）的大股東，並曾承諾他將是「最後一個出脫股票者」，意味將長期領導這家他所創辦的公司，繼續為公司打拚。

從電動車到另類能源，馬斯克懷有長期願景。或許一些華爾街人士沒耐心等他實現願景，但馬斯克既有資源也有意志努力讓它成真。

5. 馬斯克有實力強的友人作後盾