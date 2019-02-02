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極地渦旋效應 會不會凍傷美國經濟？

2019-02-02 21:06經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國經濟景氣向來在冬季萎縮，但極地渦旋（polar vortex）效應可能使情況雪上加霜。

巴隆周刊（Barron's）報導指出，自2002年以來，美國國內生產毛額（GDP）從一年的末三個月到次年的頭三個月，以年率計算平均縮減約13%。

這是因為年終假期購物旺季結束，而且舉家出遊活動減少了。受寒冬天氣影響，民眾減少上酒吧和餐廳消費，買車和購屋的支出也縮減。美國商務部經濟分析局（BEA）公布的GDP數據經過季節因素調整，所以冬季GDP成長下滑很少引人側目。

但極地渦旋並非年年發生。極地冷鋒與降雪導致水道遭冰封、航空公司班機無法起飛、道路交通中斷，並妨礙消費者出門購物、阻撓營造工人施工。學校停課，政府呼籲民眾待在家中。

極地渦旋會帶來什麼經濟效應？以2014年的極地渦旋為例，當時美國經濟呈現榮景，但第1季GDP季增年率卻仍萎縮1%，這還是經過季節因素調整過的數字。普林斯頓大學學者Atif Mian和芝加哥大學的Amir Sufi那時指出，他們發現極地渦旋與汽車銷售的確有關聯；一年後，芝加哥聯邦準備銀行經濟學家Justin Bloesch和François Gourio斷定，極地渦旋除了抑制房屋興建和汽車銷售外，通常也會導致失業率升高。

那麼，今年會是什麼情況？據紐約聯邦準備銀行的Nowcast模型估計，美國第1季GDP季增年率可達2.2%，但此數自1月18日以來就未曾更新。就算先前聯邦政府局部關門並未妨礙經濟數據發布，相關效應也要到數周後才會浮現。在那之前，投資人宜穿暖和些，準備「禦寒」。

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極地渦旋導致美國一些地區冰天雪地，經濟活動受影響。路透
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