川普關稅對美國鋼鐵業就業沒幫助 因為這些原因

2019-02-02 18:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



能源諮詢機構Wood Mackenzie金屬研究員馬查杜表示，「美國鋼鐵產業正擴大生產，因為國內需求非常強勁，國內粗鋼生產會提續提升，而進口粗鋼占比仍低，不過這些業者並未因此大量增聘員工」。

Wood Mackenzie預測，儘管美國總統川普去年加徵鋼鋁關稅，帶動國內鋼鐵生產大增，但該產業去年的工作機會並沒有大幅增加。

據美國勞工統計局，去年11月的鋼鐵業員工人數下滑至8.77萬人，比1990年大幅滑落53%；據世界鋼鐵協會，美國同期鋼鐵生產僅下滑2.2%。

川普在2016年競選總統時，告訴俄亥俄州和印第安納州等工業重鎮的支持者，說他會推動貿易政策，以創造鋼鐵業工作機會。

商務部去年2月確定進口鋼鐵威脅到美國鋼鐵業者的生計，建議川普對進口鋼鐵課徵24%關稅，藉此將國內業者的產能利用率從74%提升至80%。美國鋼鐵大廠Nucor執行長費里歐勒去年5月曾表示，「80%的產能利用率只是維持產業長期財務健康和生計的最低門檻」。

關稅不只助長進口鋼鐵的價格上升，也對國內鐵業造成影響。美國鋼鐵協會（AISI）表示，全美所有產業今年頭一周的平均產能利用率年增7個百分點，分析師採納這項因素，預測鋼鐵業到今年元月30日止的過去一年獲利大增175%至9.362億美元。

然而Wood Mackenzie預估，美國去年鋼鐵生產增加4%，但鋼鐵業新增就業機會只稍稍增加1%，遠低於分析師預期。

鋼鐵業新增就業機會停滯的原因，可能是業者對於金融海嘯當時造成的傷害記憶猶新，加上商品需求一個接著一個急速降溫，導致企業加快大幅刪減成本的腳步和失業率顯著提升。

國內鋼鐵業者正在享受鋼鋁關稅提振需求帶來的甜美果實，但有許多員工仍在產能利用率低的工廠販售過剩產能，而且薪資沒有跟著上漲。

Nucor表示，位於克勞福茲維爾的工廠目前員工人數充足，可以全天候維持工廠運作，所以暫無增聘員工的打算。瑞士信貸鋼鐵分析師伍德渥茲表示，「無論讓高爐或電弧爐的產能利用率維持在70%或100%，所需人力是一樣的。」

另一個原因是美國鋼鐵業者的生產力持續增加，這讓他們能用相同或更少的員工做更多事。政府數據顯示，1990年每位美國工人的年產量為478噸，當時鋼鐵業有18.54萬名員工。去年每人年產量增加至1,000噸，但員工人數縮減至8.77萬人，這代表鋼鐵業員工在30年內生產力提升一倍。

部分鋼鐵業者宣布擴張計畫，代表未來會創造新的工作機會，而業者認為川普關稅有助工廠擴張。Nucor上月宣布現有的工廠和新工廠要擴大數倍，表示要歸功於川普政策，但也強調擴張計畫符合長期發展的趨勢，認為未來幾年的需求會提升。

美國鋼鐵公司（US Steel）去年重啟兩座高爐，川普說這要歸功於他的關稅政策。但美鋼認為，這項決定主要在於「市場情勢和顧客需求」，當中也包括關稅的影響。鋼鐵業者Steel Dynamics則表示，目前興建中的工廠不會受貿易政策影響。

但分析師對此抱持懷疑態度，認為鋼鐵業者不會光憑川普關稅就做出長期資本支出。伍德渥茲說：「鋼鐵業者將這項擴張支出視為長期投資，也考慮未來幾年的自由現金流量，準備好再投資。所以他們基於多項因素支持這項投資決定。」

關稅政策並沒有帶給鋼鐵業者多大的好處，出乎意料的的是股東也沒有受惠太多。鋼鐵業者去年股價慘兮兮。Nucor下挫19%，全年表現創美國經濟大蕭條以來最差，美鋼重摔48%；AK Steel也慘跌60%，受創最深。

鋼鐵業者將產能率用率提升至80%的同時，投資人擔憂產能提升會使供應過剩，可是目前經濟正在走下坡。美國券商KeyBanc預估，若納入新設立的廠房，美國鋼鐵業未來3至5年的年產量，可望提升1,000萬至1,500萬噸，或比去年的總產量提升15%。

KeyBanc分析師吉伯斯表示，「投資人不愛鋼鐵業的原因在於，他們討厭看到供應量增加。為了填補供應短缺，你需要進口更多鋼鐵和穩健的經濟，可能也需要部分基礎建設支出。這就是投資人不想投資鋼鐵業的原因。」