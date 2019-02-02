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蘋果公司管理全球員工有方 靠這兩款APP

蘋果管理全球員工有方 靠這兩款App

2019-02-02 17:47經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

向上千名員工有效傳達訊息是所有大型跨國公司面臨的難題。美國科技巨擘蘋果Apple）在全世界25個國家和地區開設506間直營店，旗下擁有逾7萬名員工。蘋果透過兩款應用程式（App）有效連結各地員工。

第一個應用程式名為「Hello」。蘋果零售資深副總裁阿倫德（Angela Ahrendts）表示，蘋果會在「Hello」簡要公布重點訊息，讓員工每日開店前掌握進度。第二個應用程式是Loop，這個內部社群網絡讓員工互相學習。「我們會請業績優異的員工在Loop上傳20秒的影片，分享提高業績的小撇步。還有自動翻譯系統，讓各地員工都能互通有無。」

艾倫茲表示，藉這些應用程式幫助，各地員工能與蘋果的願景齊頭並進。她還指出，蘋果每年全職員工的留職率近90%，遠高於許多零售業約20%的留職率。

艾倫茲說，維持成功的訣竅之一是不將企業各部門和產品的損益（P&L）分開來看。「許多企業將各部門的營收成長拆開來看，像顧客若網購店取，業績就算在網路部門，但所有作業卻是在門市完成的。」

此外，蘋果推出全新的Today at Apple課程，並將新直營門市命名為「城市廣場」，讓民眾在店裡上課、參加工作坊和聽演唱會

蘋果零售資深副總裁阿倫德（Angela Ahrendts）接受Vogue Bus...
蘋果零售資深副總裁阿倫德（Angela Ahrendts）接受Vogue Business訪問，談到管理全球員工的方式。路透
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演唱會願景蘋果AppleAPP
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