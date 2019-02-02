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Fed從鷹轉鴿後美元肯定走貶？分析師：還有變數

2019-02-02 17:36經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾2日不再談「進一步漸進」升息，改口說未來升息會更有「耐心」，貨幣政策立場顯然從鷹派轉趨鴿派，美元隨之走軟，令做空美元者歡欣鼓舞。看來Fed緊縮循環已告停頓，美元下一步注定貶值嗎？

Fed利率展望從「漸進升息」轉為「觀望」，拖累ICE美元指數（DXY）下探三周來低點；更廣泛的WSJ美元指數更降到近六個月來最低。

財經新聞網站MarketWatch報導，早在去年底時，許多分析師就依據Fed官員偏鴿派的發言，推測今年Fed升息次數會少於三次、美元未來走勢趨貶。鮑爾2日的評論更強化今後升息次數可能更少、今年不升息、甚至下一步可能降息的預期，全看經濟數據而定。

Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada指出，從字裡行間解讀，Fed不但表示將暫緩升息，而且暗示可能在經濟惡化時調降利率，因為所謂「調整」可能是上調，也可能是下調。

許多分析師預測，今年下半年美國經濟數據可能轉壞，隨著去年推升美元的助力消退，也會對美元構成貶值壓力。1日出爐的非農就業數據比預期強，仍未能說服看空美元後市者改觀。

然而，在評估美元未來走向時，還有一些變數必須納入考量。

Rabobank資深外匯策略師Jane Foley表示，Fed政策轉向鴿派固然對美元是負面因素，但欲知美元交叉匯率展望如何，也必須檢視其他貨幣的基本面。

道明證券（TD Securities）資深外匯策略師Mazen Issa與其同僚發布報告，推測美元會持續走軟，但G3貨幣（即美元、歐元、日圓）的利差將是關鍵。

歐洲央行（ECB）已表明今年夏季前不會升息，至於夏季過後是否會啟動金融海嘯以來首次升息，市場認為機率不高，畢竟歐元區通膨正在下滑，經濟也在減緩。日本銀行（BOJ）則因國內通膨仍舊低迷，距啟動升息還很遙遠。

Issa說：「歐元仍失去方向，只剩日圓是『反美元』首選避險貨幣。我們預期美元兌日圓匯率會在區間內盤跌。」

根據FactSet的資料，美元兌日圓最新報價挺升0.4%，報109.36日圓。

除美、歐、日外，其他國家大致可望因Fed政策轉趨寬鬆紓解美元流動性萎縮的顧慮而受惠，尤其是新興市場，這有助於擴大投資人對新興市場資產的風險胃納。

話雖如此，鮑爾也提到歐洲和亞洲成長減速的顧慮，而這到頭來反而可能協助美元今年表現相對優於歐元和亞幣。

聯準會政策轉趨鴿派，美元隨之走軟。歐新社
聯準會政策轉趨鴿派，美元隨之走軟。歐新社
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