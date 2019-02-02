印度編17.22億預算 強化AI與創新研究

2019-02-02 16:27 中央社 新德里2日專電



印度總理莫迪。 路透 分享 facebook

印度政府昨天公布2019財政年度預算案，在教育領域編列40億盧比（約新台幣17.22億元）用於建立20個世界級研究創新機構，且聚焦人工智慧（AI）與創新。

印度財政部長戈雅（Piyush Goyal）1日在國會提出2019財政年度（2019年4月1日到2020年3月31日）臨時預算案時表示，AI與相關技術會給民眾帶來好處，政府正籌劃一個國家AI計畫，將設立國家AI中心，以促進卓越的AI研究。

戈雅說，在AI發展與研究上，政府已確定9個優先領域開發，而且國家AI入口網站也很快開發完成。

戈雅提出的促進AI研究發展計畫，將是在印度人力資源發展部建立20個世界級研究創新機構的計畫下執行，這項建立20個機構的計畫在2019財年編列了40億盧比，比前一年的12.89億盧比預算增加許多。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）今天引述不具名官員報導，有關AI研發相關計畫，預計將由政府智庫NII Aayog領導。

此外，印度政府也關注研發與創新，在2019財年編列60.8億盧比推動，比2018財年的24.3億盧比也成長許多。

印度在理工和商管最頂尖的高等教育機構印度理工學院（IIT）和印度管理學院（IIM）預算補助也獲得增加，因為IIT和IIM將在未來兩個學年增加25%招生名額給約20萬名貧困學生，以執行總理莫迪（NarendraModi）政府給經濟弱勢族群保留10%配額的政策。