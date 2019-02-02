人力不足財務困難加劇 Snopes與臉書合作喊停

2019-02-02 13:57 中央社 華盛頓1日綜合外電報導



受歡迎的闢謠網站Snopes今天表示，基於人力不足、財務困難加劇，他們必須做出「困難但必要的改變」， 終止與臉書（Facebook）有關事實查核方面的合作。

法新社報導，Snopes在聲明中表示，他們「評估了為第三方提供事實查核服務所衍生的結果和開銷」，希望這些努力能對「我們的網路社群、出版和員工產生正面淨值」。

聲明中沒有詳盡解釋終止合作的原因，不過Snopes副總裁葛林（Vinny Green）告訴美國非營利新聞智庫波因特學院（Poynter Institute），與臉書的這項合作過度耗費勞力，需要手動更新事實查核，然而他們只有16名員工。

葛林告訴波因特：「只有手動和封閉的系統，我們不可能駕馭那種東西。」

葛林在推特上傳Snopes的聲明後留言表示：「這是Snopes在2019年的一項困難卻必要的改變」。

Snopes表示，他們當初同意與臉書在「沒有涉及財務利益下」合作，不過如今財務困難卻加劇。

聲明指出：「我們相信，可信和可靠的內容創作者值得因他們的努力獲得薪酬，同樣的，我們認為事實查核者也應該因他們為平台所提供的有價值服務而獲得相應報酬。」

Snopes是在2016年與臉書合作進行事實查核，是與臉書協議打擊不實訊息的許多國際組織之一。

另外，臉書也發表聲明表示：「我們珍視Snopes所做的努力，並尊重他們身為獨立企業而做出的決定。」

臉書並說：「我們承諾會透過很多策略對抗不實消息，第三方事實查核者所做的努力具有價值，且是這項努力的重要關鍵。」

「我們與全世界34家事實查核夥伴有著強穩的關係，他們以16種語言查核事實內容，我們計劃今年增加新夥伴和語言，擴展相關計畫。」