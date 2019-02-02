親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台南分屍案死者住處 竟是當年井口真理子分屍埋屍處

春節刮刮樂中獎率大公開 這兩款必中

人力不足財務困難加劇 Snopes與臉書合作喊停

2019-02-02 13:57中央社 華盛頓1日綜合外電報導

受歡迎的闢謠網站Snopes今天表示，基於人力不足、財務困難加劇，他們必須做出「困難但必要的改變」， 終止與臉書（Facebook）有關事實查核方面的合作。

法新社報導，Snopes在聲明中表示，他們「評估了為第三方提供事實查核服務所衍生的結果和開銷」，希望這些努力能對「我們的網路社群、出版和員工產生正面淨值」。

聲明中沒有詳盡解釋終止合作的原因，不過Snopes副總裁葛林（Vinny Green）告訴美國非營利新聞智庫波因特學院（Poynter Institute），與臉書的這項合作過度耗費勞力，需要手動更新事實查核，然而他們只有16名員工。

葛林告訴波因特：「只有手動和封閉的系統，我們不可能駕馭那種東西。」

葛林在推特上傳Snopes的聲明後留言表示：「這是Snopes在2019年的一項困難卻必要的改變」。

Snopes表示，他們當初同意與臉書在「沒有涉及財務利益下」合作，不過如今財務困難卻加劇。

聲明指出：「我們相信，可信和可靠的內容創作者值得因他們的努力獲得薪酬，同樣的，我們認為事實查核者也應該因他們為平台所提供的有價值服務而獲得相應報酬。」

Snopes是在2016年與臉書合作進行事實查核，是與臉書協議打擊不實訊息的許多國際組織之一。

另外，臉書也發表聲明表示：「我們珍視Snopes所做的努力，並尊重他們身為獨立企業而做出的決定。」

臉書並說：「我們承諾會透過很多策略對抗不實消息，第三方事實查核者所做的努力具有價值，且是這項努力的重要關鍵。」

「我們與全世界34家事實查核夥伴有著強穩的關係，他們以16種語言查核事實內容，我們計劃今年增加新夥伴和語言，擴展相關計畫。」

臉書
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

尿斗的川普照片被撕 酒吧老闆搶救「讓他做第二任」

2019-02-02 13:22

2019歐洲綠色首都奧斯陸怎麼做環保？

2019-02-02 10:38

印度錫金邦 成功重返無塑生活

2019-02-02 10:16

印度新規不利電商營運 衝擊亞馬遜

2019-02-02 01:26

史旺任英特爾CEO 市場失望

2019-02-02 01:26

一月PMI疲軟 亞洲製造業烏雲罩頂

2019-02-02 00:31

全球最大自貿區 日歐EPA上路

2019-02-02 00:30

亞洲PMI疲軟 今年難升息

2019-02-01 23:18

美聯準會不升息 有利亞洲股債市布局

2019-02-01 22:47

經濟解析／Fed緊縮止步 亞洲大好機會來了！

2019-02-01 22:47

鴻海威州投資生變？ 州長駁謠言：計畫持續推動

2019-02-01 21:43

印尼叫車平台Go-Jek獲10億美元融資 騰訊京東領頭

2019-02-01 21:12

美俄擬棄INF條約 歐洲擔心軍備競賽重現

2019-02-01 20:55

外國觀光客大舉湧進 為何令日本人又愛又恨？

2019-02-01 20:53

空巴證實和阿聯酋續談購機合約 A380前途未卜

2019-02-01 20:35

被指賄賂選民 莫迪政府新預算案金援農民

2019-02-01 20:15

美中貿易談判樂觀 亞股多數收高

2019-02-01 20:05

德銀去年轉虧為盈 但Q4表現不如人意

2019-02-01 19:42

大手筆投資！南韓現代重工將併購大宇造船海洋

2019-02-01 19:18

美股2月走勢 為什麼可望異於往年？

2019-02-01 18:16

45年來最嚴重 老化和低生育率使日本去年大缺工

2019-02-01 16:43

答謝胡斯托揭發一馬醜聞 媒體大亨贈6140萬元

2019-02-01 15:23

亞洲製造業PMI普遍低迷 中國需求減弱添新憂

2019-02-01 14:58

傳川普考慮凱恩出任Fed理事 熟知Fed體制

2019-02-01 14:04

日歐自貿區生效 雙方取消9成產品關稅

2019-02-01 13:30

陸經濟減速 韓出口連2月下滑

2019-02-01 13:24

亞馬遜本季展望低於預期 盤後股價重挫逾5%

2019-02-01 13:23

薪資竟比十年前少1/3！英實質所得下滑為先進國家最慘

2019-02-01 13:10

日本流感人數逾220萬人染病 創20年來最高

2019-02-01 11:59

每小時465元超誘人！亞馬遜：漲時薪後當月85萬人求職

2019-02-01 11:29

台灣勞保基金財務惡化 日本年金投資股票Q4也慘賠

2019-02-01 10:46

急凍估美損失4345億元 芝加哥兩機場取消逾4000航班

2019-02-01 10:34

Fed 「鴿」聲嘹亮 日本壽險業最怕日圓暴衝

2019-02-01 10:25

聯準會穩健加財報亮眼 美股一月表現30年來最佳

2019-02-01 09:54

日歐EPA生效 全球最大級自由貿易區誕生

2019-02-01 09:38

OPEC減產奏效 國際油價創史上最佳元月漲勢

2019-02-01 09:37

南韓1月出口連二月衰 反映中國經濟減速

2019-02-01 09:14

環時社評：富士康「愛美國」不可能放在「愛利潤」之上

2019-02-01 09:05

美元兌日圓走貶 Fed轉鴿派令升息預期降低

2019-02-01 08:53
看更多

熱門文章

影／美中西部冷爆 各種「極凍奇觀」一次看

2019-02-01 17:37

影／跆拳道正妹「胸」狠 朱學恒暈了：我都在看屁股

2019-02-01 16:04

她與姐夫不倫戀4年還墮胎 被分手怒砍親姐68刀

2019-02-01 17:07

使用人數狂飆！極地渦旋使這種車用功能超熱門

2019-02-01 23:33

冰封魔咒 美國小鎮競逐最冷寶座

2019-02-01 17:29

500萬噸黃豆換一紙協議？ 川普：美中談判巨大進展

2019-02-02 00:08

空巴證實和阿聯酋續談購機合約 A380前途未卜

2019-02-01 20:35

北美急凍 出現幻日等罕見自然現象

2019-02-01 14:43

外國觀光客大舉湧進 為何令日本人又愛又恨？

2019-02-01 20:53

川普稱築牆談判浪費時間 暗示將宣布緊急狀態

2019-02-01 21:07

毒霧霾籠罩！OL鼻血狂流染紅口罩 他咳血住進加護病房

2019-02-01 17:57

中方代表排排坐 像聽訓

2019-02-01 23:43

美國中西部酷寒冰封 澳洲熱浪熱死百歲大魚

2019-02-01 18:14

極致美味 日本和牛準備征服世界

2019-02-01 22:33

全面圍堵中國？美能源部警告員工不得應徵外國工作

2019-02-02 08:47

委國20噸黃金運到哪？俄飛機沒運走 又來了杜拜貨機

2019-02-01 14:14

中國到底要買多少美國黃豆？昨天已下單買100萬噸

2019-02-02 09:53

中美經貿磋商 談出3個清晰信號

2019-02-02 00:26

加學者：加中昔日友好 如今再也回不去

2019-02-01 14:26

習致函盼各退一步 美中貿易戰月底見分曉

2019-02-01 17:04

協助孕婦非法來美產子 南加州月子中心19人被起訴

2019-02-01 16:41

「關稅傷害心臟帶」 美企結盟遊說美中貿易休兵

2019-02-01 15:33

極地渦旋本週末消散 美國中西部將回暖

2019-02-01 22:33

劉鶴舉五根手指...到底要進口多少美國黃豆？

2019-02-02 00:25

英國若無協議脫歐 歐盟：仍給申根免簽待遇

2019-02-01 19:00

川普赴國會發表國情咨文 粉紅力量將發威

2019-02-01 20:16

北京駁美指控：中國科技成就 一不靠偷二不靠搶

2019-02-01 15:33

1年多前就求救無效 日本10歲女孩疑被狠父虐待致死

2019-02-02 11:04

中程核武條約喊卡 美啟動退出程序

2019-02-02 00:15

美中貿易談判 專家：3月1日前達協議難度高

2019-02-01 15:33

史旺任英特爾CEO 市場失望

2019-02-02 01:26

經濟解析／Fed緊縮止步 亞洲大好機會來了！

2019-02-01 22:47

極地酷寒將盡 美中西部急凍又急暖

2019-02-02 10:33

6.6強震侵襲墨西哥南部 目前未傳重大毀損

2019-02-02 02:25

大手筆投資！南韓現代重工將併購大宇造船海洋

2019-02-01 19:18

北愛爾蘭發生準軍事組織式攻擊 兩男遭槍擊

2019-02-02 09:12

哥就是強！ 他把紐約小宅變都市綠洲

2019-02-02 12:24

美股2月走勢 為什麼可望異於往年？

2019-02-01 18:16

昨罵情報圈「天真」 川普今改口：跟情報圈看法一致

2019-02-01 15:11

鴻海威州投資生變？ 州長駁謠言：計畫持續推動

2019-02-01 21:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top