不只抗暖化 種樹也有可觀商機

2019-02-02 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



樹值多少錢？以澳洲而言，林業每年出口達30億澳元（約台幣654億元）；林業生產、銷售和服務的收入每年達240億澳元（約台幣5236億元）。隨著氣候暖化，農用林業和減碳排措施也逐漸創造更多經濟利益。

林業佔澳洲整體經濟不到1%，但森林科學家李德（Rowan Reid）表示，樹木的經濟效應比大眾想像的還要廣泛。

林業種植公司Forico的雅各（Andrew Jacobs）表示，樹的價值無法一概而論。他說，「這取決於樹的年齡。生長位置也有點關係」。

雅各補充，種植一棵樹的成本在1.5澳元到2澳元之間，維護成本要高得多。新鮮的軟木賣到加工廠每公噸價位為70澳元到175澳元，硬木價格則落在100澳元到140澳元之間。

澳洲國立大學林業教授卡諾夫斯基（Peter Kanowski）指出，我們需要改變樹木的估價方式以評估其全部效益。

他表示，樹木的盈利能力遠超過所產的木材銷售額；其實，它們提供「更廣泛的生態系統服務」，「包括碳封存和集水價值，這取決於樹木的生物多樣性，但我們評估碳以外的其他機制仍相當簡略」。

李德從中看到契機。李德的家族務農已幾百年，他承認，農業造成景觀破壞，「但我看到林業可成為澳洲景觀再造和復原的機會」。

李德表示，25歲時，母親問他一個簡單問題：「你對農田有何打算？」他表示，「自己有個吸引農民並讓他們參與種樹的構想，但沒有人按照我想像的方式做，若我有土地，我能證明構想的可行性」。

現在，他的巴布拉農場有60多種的樹，而且他是澳洲農林業基金會主席。

雅各表示，現在參與林業是個好時機，世界各地的需求量非常大。

儘管需求高，但澳洲目前仍是林木產品的淨進口國。卡諾夫斯基表示，「我們出口木屑，然後再進口紙漿和紙製品」。

雅各指出，過去10年，新樹種植比率實際上下降，「我們顯然在海外銷售很多，卻不足以供應國內市場」。

澳洲聯邦政府已宣布2030年將種植10億棵新樹的計畫，目標之一為「滿足我們未來對木材和纖維的需求」。此外，若達成目標，將能在未來10年額外封存1800萬公噸的碳。

「氣候友善」公司策略和風險評估主管格蘭達（Skye Glenday）表示，若採取正確方式，（10億棵樹的目標）能在整片土地上實現顯著的碳減排效果，進而為許多農民提供「重要的收入來源」。這些計畫主要透過政府的碳減排基金運作。

這些計畫可能為農民帶來不少收入，即使是最小規模的方案，每年至少能賺進10萬澳元（台幣218萬元）。

她看到碳減排的未來開發潛力。「我們是個25人小公司，我們已成立100個專案，能創造4000萬噸的碳減排」。