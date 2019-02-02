南韓女性求職 被要求別戴眼鏡 有無男友也被問

2019-02-02 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



南韓女性求職不易，但已開始挑戰根深蒂固的父權文化，愈來愈多人公開批評聘雇和職涯發展上的性別歧視。

美國有線電視新聞網（CNN）引述匿名的23歲南韓女子報導，她在求職面試上被問到「女性不適合從事銷售，你為什麼找這類工作？」小組面試時，她還必須回答結婚生子計畫，主持面試的考官對其他兩名男性求職者，只問了職務相關問題。她說：「我覺得受到羞辱和背叛，像被玻璃天花板的碎片扎到。」

另一位大學畢業生金素靜（譯名）感同身受。她應徵兼職行政助理時，人事經理告訴她，「女孩不戴眼鏡好看多了」，詢問她是否交了男友，還叫她多化妝以便看起來「專業」。她問這些和工作職務有何關係，經理嫌她「講話太直」。

經濟合作暨發展組織（OECD）36個成員國裡，南韓的女性就業率只排名第30，即使25至34歲女性的大專普及率最高。世界經濟論壇研究全球性別差距的新近報告則顯示，南韓在149國裡排名第115，就同工同酬和工作所得而言，女性大幅落後男性。

梨花大學法學院教授朴貴千（譯名）指出，近來有幾件控告南韓大企業的訴訟案，說明女性面臨的職場歧視有多嚴重。南韓三大銀行都被發現偏好錄取男性，會刻意拉低女性求職者的分數。檢察官資料顯示，新韓銀行2016年新進人員的男女錄取比是3：1。

被歧視的女性也發現，很難提出證明打贏官司，即使公司敗訴，通常也只面臨不痛不癢的懲罰。