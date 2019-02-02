2019歐洲綠色首都奧斯陸怎麼做環保？

2019-02-02 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



一年一度的歐洲綠色首都大獎（European Green Capital Award）今年獎落挪威首都奧斯陸（Oslo），將在未來一年透過各種形式推廣和分享身為永續城市的成功經驗。

歐洲綠色首都大獎自2010年起，每年都會選擇一個歐洲城市作為年度綠色首都，頒發給環保生活領先的都市。

歐盟執委會環境、海洋與漁業專員凡拉（Karmenu Vella）表示，「任一城市都可以夢想成為綠色城市，但這需要決心和政治領導，來為我們當今面臨的重大環境挑戰找到解決方案」，「這就是奧斯陸特別的原因」。

凡拉說：「在一個以其能源資源而聞名的國家，奧斯陸在朝向零化石燃料排放的轉型過程取得重大進展，增加大眾交通和優先考慮人而非汽車方面著實令人鼓舞。」

奧斯陸市長約翰森表示，奧斯陸希望透過「歐洲綠色首都」的活動傳遞知識，並鼓勵和動員市民與企業做出更環保的選擇。他說：「打擊氣候變遷是我們這時代最大的挑戰，它不能留給別人在別的時間和別的地方來解決。」

奧斯陸是一個人口不到70萬的城市，其所做的減少碳排努力無法阻擋氣候變遷的速度，但仍能作為先鋒，開拓出能在國際上發揮作用的創意想法。

奧斯陸綠色首都年度專案經理特斯達西（Anita Lindahl Trosdahl）指出，「我們夠大，我們能測試可轉移到大城市的解決方案，像是引入電動汽車方面。我們是世界級的，其他城市可以效仿我們」。

該城市目標是明年底將碳排放量從1990年的水平減少36%，2030年減少95%。為實現此目標，市議會已經推出氣候預算，領先全球。

約翰森說，「我們計算碳排放的方式和數錢一樣」，稱奧斯陸需依據極度明確的目標，並回報能減少碳排的程度。

道路交通是奧斯陸最大的排放源。約翰森說，徵收道路通行費導致交通量大幅下降，但由於價格逐年上漲，讓許多民眾大喊吃不消。為了獎勵民眾，市民開電動車上路可以免付通行費，這有助於非化石燃料汽車銷售的快速增長，但這僅有利於富人，許多無法負擔的人將受到不公平對待。