印度錫金邦 成功重返無塑生活

2019-02-02 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 范振光 ╱即時報導



座落在喜馬拉雅山山腳的印度錫金邦（Sikkim）曾為廢棄塑膠袋阻塞排水孔所苦，但在錫金邦1998年公布禁塑令後，當地居民已重回用芭蕉葉包裝生鮮食物、用自備容器盛裝食用油的「無塑生活」。錫金邦的成功例子，也許正是現在印度孟買，以及其他為塑膠袋問題困擾地區正在尋求的解答。

英國衛報報導，在錫金長大的古隆（Rajendra Gurung）回憶，小時候，每次父母出門買東西，兩人總會互相問對方：「你有沒有帶袋子？」

當時錫金沒有任何店家使用塑膠袋，家家戶戶要採買都會自備布提袋。肉類、魚、起司會用芭蕉葉包裹，再用竹麻繩固定；如果民眾想買食物油，則會自備空瓶盛裝。

錫金在1980年代早期開始出現塑膠袋，並成為普及品。古隆說：「第一個塑膠袋實際上是件珍貴物品，因為可以重複使用。」

然而，廢棄塑膠袋堵住排水管，甚至造成山崩土石流，於是錫金在1998年頒布塑膠袋禁令。

現在，錫金首府甘托克（Gangtok）居民逛菜市場時，總會帶著布料提袋，若忘記帶也能跟菜攤現場買一個布袋；至於賣發酵豆製品的小販，則會替顧客用無花果樹葉包裝好。就連較沈重的金屬容器也是用報紙包裝。

錫金常是印度其他地區研究的對象，包括大城孟買。孟買排水道被大量塑膠袋阻塞造成疏洪不佳，每逢雨季街道總是淹水。

投身錫金當地環保組織的古隆表示，錫金的禁塑令能推行成功有許多原因。古隆說：「（用塑膠袋的）店家不發給執照；此外，若繼續使用塑膠袋，每年執照將不予更新。有專員會審查。違者要支付昂貴罰單。我們會裝監視器。消費者也很有意識。」

印度29邦中有25邦有塑膠袋禁令，但實際上當局很少執法，當地民眾也對禁令置若罔聞。錫金推行塑膠袋禁令成功，部分原因得要歸功民眾遵守法律。古隆認為，這可以追溯直到1975年還保留君主制的錫金邦，民眾直覺遵從王室命令，這個態度也使得民眾對繼承領導地位的官員較敬重。

此外，錫金有許多佛教徒，尊重自然的觀念深植當地民眾心中。錫金在2016年更進一步在政府機關禁用保特瓶裝水，各部首長開始攜帶自家水瓶進辦公室，拜訪錫金的觀光客也被提醒不要帶保特瓶裝水。