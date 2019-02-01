使用人數狂飆！極地渦旋使這種車用功能超熱門

2019-02-01 23:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



今日美國報（USA Today）報導，極地渦旋發威正使美國許多地區陷入天寒地凍，連帶使通用汽車（GM）行動應用程式（App）的使用人數飆到新高水準。

人數破紀錄的美國汽車駕駛紛紛採用通用汽車App內建的「遠端啟動」（remote start）功能，從遠方發動汽車引擎，以縮短在酷寒天候下等待暖車的時間。

GM表示，在1月30日當天，GM使用者透過「myChevrolet」、「myBuick」、「myGMC」和「myCadillac」App，以手機發動車子的次數總計超過159萬次，比1月平日次數暴增70%。

GM全球連結客戶體驗副總裁Santiago Chamorro說：「有了這種直接與車子連結的App，我們的客戶不論身在何處，都能從遠端發動汽車，避免在惡劣天候下在戶外待得更久。 」

GM也表示，1月29日那天使用GM行動App的人數也明顯竄升，而在全美各地出現破紀錄低溫的情況下，這種趨勢可能持續下去。

根據GM的資料，1月底極地渦旋肆虐期間，美國使用「遠端啟動」功能最多的州依序是：密西根州、伊利諾州、紐約州、俄亥俄州和明尼蘇達州。

GM最初在2010年推出汽車業第一款與車子連結的行動App，當時稱作「OnStar RemoteLink」，後來依據GM旗下汽車廠牌更名為「myChevrolet」、「myBuick」、「myCadillac」和「myGMC」。

目前為止，GM這款App最常用的功能就是「遠端啟動」，啟動此功能需要輸入4個數位碼PIN，或透過指紋辨識，以免因不慎誤觸此功能而發動汽車。