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經濟解析／Fed緊縮止步 亞洲大好機會來了！

2019-02-01 22:47經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

彭博資訊評論指出，全球貨幣政策局勢正迅速轉變，美國聯準會（Fed）官員日前表示緊縮貨幣政策已告一段落，這對亞洲而言有如天賜禮物，各國央行決策者可好好把握。

以評論亞洲經濟為主的彭博專欄作家莫斯（Daniel Moss）1日撰文表示，Fed升息路線突然喊卡，甚至暗示下一步可能降息，不啻開啟巨大的機會之窗。新興市場國家央行，特別是亞洲央行，將因此更有餘裕重新調整政策框架，而在此區經濟成長步履蹣跚之際，調降利率突然變成可行的選項。

印尼央行數周前宣布維持利率不變時，被視為重大政策轉變，與去年六度升息支撐印尼盾的做法大異其趣；緊接著，南韓央行跟著按兵不動。一大因素正是Fed漸進升息的腳步出現放緩跡象。如今，這些已是舊聞，由此也可見全球貨幣政策腳本改寫速度有多快。

若你仿效的榜樣改弦易轍，你當然也可有樣學樣。莫斯認為，亞洲各國央行現在一定正積極考慮降利率，而且可能很快就會付諸行動。

國內因素各不相同，沒有一種模式可完全符合所有國家的需要。但當前的大趨勢很清楚：全球都傾向寬鬆政策。

莫斯指出，「防患於未然」是解釋為何降低借貸成本一個好理由。隨著中國經濟前景日益黯淡，亞洲大多數經濟體展望也愈來愈艱辛。如今Fed突然從鷹派變成鴿派，美元展望隨之轉弱，終於讓亞洲央行逮到機會順勢調整，使本國貨幣政策與亞洲最大經濟體中國更趨於一致，較不受美元牽制。

中國政策顯然處於寬鬆模式，貨幣和財政政策皆然。截至目前為止，中國人民銀行（央行）仍避免降低基準放款利率，但巴克萊經濟學家認為，這種節制可能持續不久，預料未來數周內人行就可能降息，甚至「最快可能在2月1日前後」。

人行降息是否會產生重大影響，仍有辯論空間；但此舉的象徵性意義重大，則不容否認。

莫斯認為，在當前成長減緩的大環境下，人行降息也很適當，畢竟中國現在可說是亞洲、甚至於世界經濟脆弱的環節。

在美國聯準會表示升息告一段落後，中國人民銀行是否會降息，各界正屏息觀望。路透
在美國聯準會表示升息告一段落後，中國人民銀行是否會降息，各界正屏息觀望。路透
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