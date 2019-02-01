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外國觀光客大舉湧進 為何令日本人又愛又恨？

2019-02-01 20:53經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

去年赴日本旅行的外國觀光客人次超過3,000萬人，令日本一年大賺約4.5兆日圓（410億美元）觀光財，儘管民眾樂於看到「人潮」帶進「錢潮」，但也對隨之而來的門票漲價噪音及垃圾感到惱火。

觀光客在日本有些地區是金雞母，在赴日旅行遊客中，約40%觀光客前往關西，在此地區的旅遊支出一年超過1兆日圓。

去年度大阪俯瞰夜景勝地梅田空中庭園觀景台約吸引150萬名遊客，人數是2008年的三倍，外國人的比率高達75%。進入觀景台的門票已於2015年3月提高逾一倍至1,500日圓。

觀景台門票漲價令日本民眾抱怨連連，一些人因此打退堂鼓，去年度前往觀景台的日本人人次較三年前銳減逾30%，下探至37萬人。

享有「大阪廚房」美譽的黑門市場也掀漲價風，如頂級蟹腳的價格就高達2,000日圓。

除了漲價以外，外國觀光客的行徑也令人不敢恭維。去年京都錦市場開始設立寫上英文、中文、韓文三國語言的告示牌，勸導遊客不要邊走邊吃，並呼籲商家提供更多垃圾桶與用餐空間，希望能減少觀光客亂扔垃圾的問題。

北海道也對觀光客又愛又恨，去年遊客在這座日本最北端的島嶼承租8萬輛汽車，數量是五年前的五倍，但外國人租車的交通事故致死率是本國人的四倍。

如今愈來愈多外國觀光客選擇民宿，但遊客的噪音也令當地居民不堪其擾。日本電商樂天（Rakuten）旗下部門Rakuten Communications甚至因此研發出一種系統，一旦系統偵測到室內有噪音，便會以多種語言在平板電腦顯示「請保持安靜」。

去年赴日外國觀光客人次超過3,000萬人。美聯社
去年赴日外國觀光客人次超過3,000萬人。美聯社
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外國觀光客大舉湧進日本。（資料來源：日本政府觀光局）
外國觀光客大舉湧進日本。（資料來源：日本政府觀光局）
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漲價噪音大阪
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