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美股2月走勢 為什麼可望異於往年？

2019-02-01 18:16經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

財經新聞網站Market Watch報導，往年美股2月表現平淡無奇，但今年情況可能不同。分析師預期，今年2月美股投資報酬率可能高於往年水準，一大因素是拜今年1月漲勢超猛之賜。

美股今年1月漲勢如虹，標普500指數締造1987年以來最佳元月表現，道瓊工業指數也出現1989年來最大1月漲幅，為美股2月乘勝追擊打下穩固的基礎。

往年美股2月走勢有多平庸？投資集團Bespoke的分析顯示，若投資人過去50年來，每年只在2月時花100美元投資標普500，那麼這100美元的投資到現在只會增值到106美元，即50年來只漲6%。」

但Bespoke分析師也指出，2月美股通常會延續前月走勢。也就是1月若漲，2月通常會續漲；若1月走勢低迷，2月可能也欲振乏力。

聯準會（Fed）在1月底決策會後宣示升息會更有「耐心」，且會在必要時調整縮減資產負債表的腳步。市場解讀Fed已從鷹派轉鴿派，而較寬鬆的貨幣政策有利於企業獲利展望，進而助漲股市。

就美國企業盈餘而言，目前為止公布的財報顯示上季數據大致穩健，有些公司的財報甚至十分耀眼，例如臉書。根據FactSet的資料，截至目前為止，去年第4季每股盈餘成長10.9%，營收成長6.1%。另據Fundstrat的資料，迄今已發布財務季報的180家公司中，有67%公布的獲利比分析師共識預測值高4%以上。

在聯準會（Fed）由鷹轉鴿的鼓舞下，美股今年2月展望佳。美聯社
在聯準會（Fed）由鷹轉鴿的鼓舞下，美股今年2月展望佳。美聯社
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