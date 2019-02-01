道德若列入評比 亞馬遜在英國滿意度只能排第五

2019-02-01 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）近年來在英國的客戶滿意度指數名列前茅，但英國客戶服務協會（ICS）今年首次增加新類別，要求消費者對各大公司進行道德評分，亞馬遜在英國排名直直落，下滑至第五名。

亞馬遜最近成為全球市值最高的企業，過去六年來，更一直在每年兩次的英國客戶滿意度指數高居首位。客戶服務協會今年追加新項目，包括道德面評比，亞馬遜總得分85.4分（總分100分），落居第五。

在道德項目上，亞馬遜並未進入前十名。亞馬遜先前因傳出勞動條件惡劣和低稅收貢獻，飽受外界批評。

該項調查要求1萬名消費者根據100個項目對247間公司進行評比，包括公司道德、員工專業度、服務的品質和效率、信任和透明度及客戶體驗和投訴處理等。

英國銀行First Direct位居榜首，以86.7分擊敗其他246間公司；英國零售商John Lewis排名第二，Marks＆Spencer則排名第三。

英國服裝零售公司Next排名第四，亞馬遜跌至第五，但仍領先於全國建築協會、影音串流平台Netflix和英國商城Argos。

整體行業而言，零售業表現最佳，平均得分81.6分；運輸業最差，平均得分71.8分。