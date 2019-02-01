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薪資竟比十年前少1/3！英實質所得下滑為先進國家最慘

2019-02-01 13:10聯合報 記者季晶晶╱即時報導

根據英國全國工會總會（TUC）的新近研究，英國部分地區的薪資比起10年前，最多減少三分之一。

衛報報導，TUC研究發現，自2008年以來，一般勞工的實質所得平均減少1.18萬英鎊（約台幣48.64萬）。在領先經濟體當中，英國的實質所得下滑情況最嚴重。

該報告說，損失最慘烈的地區包括倫敦的紅橋、 素里郡的埃普瑟姆和韋佛利、北約克郡的塞爾比，以及北威爾斯郡的安格西。

經通膨調整後的勞工薪資在TUC研究期間的累積損失不一，從英格蘭東北部的略少於5000英鎊到倫敦的逾2萬英鎊都有。

TUC秘書長歐格雷迪（Frances OGrady）說：「政府一直未能解決英國生活費用危機。結果數百萬家庭這個耶誕節會過得比10年前糟。儘管領先經濟體大多能回復薪資水準，英國的薪資成長卻受困於慢車道。」

她補充表示：「政府部會必須警醒過來，設法讓薪資成長更快，這意味施壓企業給員工調薪，尤其此時許多公司坐擁豐厚獲利。」

政府發言人表示：「英國就業市場比以往都要強勁，就業創新高紀錄，每個地區都有2010年以來最多的工作人口和10年來最快的薪資漲幅。」他指出，政府降低所得稅使3100萬人受益，也透過最低薪資調整，協助收入最差的逾200萬勞工有20年來最大薪資成長。

英國智庫決議基金會（Resolution Foundation）資深經濟分析師克拉克（Stephen Clarke）說：「儘管薪資的成長是10年來最快速率，就業率處於歷史新高，但重要的全貌是，經通膨調整的年薪仍比雷曼兄弟公司未倒之前少了將近5000英鎊。」

他指出：「更強勁的薪資成長，才能讓2019年的生活水準比這份報告說的更好。」

英國全國工會總會新近研究發現，英國部分地區的薪資比起10年前，最多減少三分之一。...
英國全國工會總會新近研究發現，英國部分地區的薪資比起10年前，最多減少三分之一。美聯社
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薪資英國經濟

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