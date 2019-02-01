美中貿易齟齬陰影在 中國與台灣持續減碼美債

2019-02-01 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



根據美國財政部1月31日公布的數據，中國去年11月持有的美國公債金額從10月的1.14兆美元降至1.12兆美元，連續六個月下降，持有金額到達一年半近低點。同月台灣持有美國公債也減少70億美元，減少金額為2007年來單月最大。

中國減少持有美債但仍舊是美國最大的外國債權人，其次是日本。日本11月持有的美國國債由10月的1.02兆美元上升到1.04兆美元。

台灣持有的美債，去年11月底下降至1,554億美元，較10月減少70億美元，連續兩個月下滑，持有數額刷新2011年8月以來最低；累計前11個月共減少255億美元。台灣持有美債部位在2012年9月達到最高紀錄，當時金額達2,017億美元。

Jefferies LLC的貨幣市場經濟學家Thomas Simons說：「美中關係因貿易戰持續惡化，中國持有美債部位恐將繼續下滑，必須持續關注。」去年美國開始加強監管中國對美債的投資，防範中國用以做為報復工具。不過中國證監會副主席方星海上周表示，美國國債市場仍是好的投資標的。