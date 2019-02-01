台灣勞保基金財務惡化 日本年金投資股票Q4也慘賠

2019-02-01 10:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



勞動部公布勞保基金估計七年後會破產，日本的政府年金投資基金（GPIF）也很慘，成為去年第4季全球股市大崩盤的最大苦主。GPIF的季報今天（1日）下午將公布，估計自去年9月底以來，總資產減少創新紀錄，縮水多達14兆日圓（1,300億美元）。

日本GPIF是世界最大的年金基金，大約一半的資產是股票。根據駐東京摩根士丹利法人部門主管Yohei Iwao的計算，到去年底為止，GPIF的總資產已經掉到155.6兆日圓（1.43兆美元）。

過去兩個財政年度，投資股票為GPIF賺進不少錢，不過去年最後一季的股市反轉讓GPIF面臨危機。GPIF在2014年改變投資策略，增加持有股票，減少投資國內債券，因為固定收益的債券特別是日本政府債券，收入實在太低。

東京的Shinkin資產管理公司首席基金經理人Naoki Fujiwara說：「GPIF持有一些高風險的資產是合理的，因為債券殖利率太低無法提供良好的報酬。不過站在領取年金者的立場，這樣的投資風險太高。」

去年Q4全球股災估計市值蒸發達10兆美元，日本的東證股票指數在同期下挫18%，是2008年以來的單季最大跌幅。美國的標普500指數也創下2011年來最大的14%跌幅。