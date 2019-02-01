Fed 「鴿」聲嘹亮 日本壽險業最怕日圓暴衝

2019-02-01 10:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）脫離穩定緊縮的路徑，可能令日圓兌美元持續升值，讓日本壽險業者憂心忡忡。至於購買美國公債，一些業者認為不需急於加碼。

日本明治安田生命保險公司（Meiji Yasuda Life Insurance）正在觀望日圓的漲勢，不急於加碼美債。該公司美國公債及固定收益證券投資部門的團隊經理Kenichiro Kitamura表示，聯準會今年可能暫停升息，甚至在2020年降息，如此一來將使美債對日債的溢價縮小。

Kitamura指出，涉及美元、日圓的風險中，最令人擔心的是一旦Fed改變升息路徑，日圓可能勁升，但日本央行面對這個狀況卻沒有應對的選項。

全球市場震盪以及經濟成長趨緩跡象令Fed立場轉變，都使日圓的需求升高；去年12月至今年1月，日圓兌美元累計升值逾4%。

日本對未避險美國公債的需求升高之際，一些投資人早已預期日圓兌美元會升破110日圓，但Kitamura表示，目前就大舉加碼，時機可能過早。他認為，日圓可能繼續升至105，日銀的超寬鬆政策減緩日圓升值步調，但日圓可能短暫升破100。