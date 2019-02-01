日歐EPA生效 全球最大級自由貿易區誕生

2019-02-01 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本與歐盟（EU）的經濟夥伴關係協定（EPA）1日正式生效，雙方將相互取消於九成產品關稅，合計國內生產毛額（GDP）佔全球28%、貿易額為全球貿易的36.9%、區域內人口超6億的全球最大級自由貿易區誕生。

日本政府估算，去年12月30日生效的跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）與日歐EPA生效後，將創造實質GDP13兆日圓，並為日本過內創造75萬就業機會。面對美中貿易戰激化，日本擬將這兩個框架作為貿易政策核心，進一步推進與歐盟等地區的自由貿易，與保護主義勢力對抗。

此外，日歐間相互調降關稅後，將使美國產品在日歐市場的競爭力減弱。日本是農產品出口的重要市場，日本政府認為此舉將促使美國重新思考回到跨太平洋夥伴關係（TPP）。美國與日本預計在年初啟動貿易談判。

根據日歐EPA規定，多數工業品將立即取消關稅，餘下品項也將逐步降至零。總計歐盟將取消99%品項關稅，日本取消關稅品項也有94%。不過，對日出口的農產品中，大米、小麥、牛豬肉、乳製品和砂糖等5個敏感領域將成為取消關稅的例外。預計日本市場上歐洲產食品的價格將下跌，消費者會受益，但對日本農戶則將產生衝擊。經濟界則期待汽車等出口有所增加。