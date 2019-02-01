南韓1月出口連二月衰 反映中國經濟減速

2019-02-01 09:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



南韓1月出口連續二月衰減，反映美中貿易戰方酣，中國經濟減速，記憶晶片和石化產品價格下跌。

亞洲第四大經濟體1月出口較去年同期衰減5.8%，路透調查分析師原估衰減 7%。進口減1.7%，也比分析師原估衰減5.3%要好，貿易順差縮減為13.4億美元，是近五年來最小。

Meritz證券經濟研究員 Lee Seung-hoon說：「（出口衰減）最大原因跟記憶晶片和油價下跌有關。中國信心惡化也會影響今年直到4月的南韓經濟。」