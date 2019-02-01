美元兌日圓走貶 Fed轉鴿派令升息預期降低

2019-02-01 08:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元兌日圓周四跌至兩周低點，主因美國聯準會（Fed）對美國經濟的謹慎展望，令市場對升息周期接近尾聲的預期升高。分析師認為，Fed的鴿派聲明似乎代表Fed對經濟的總體樂觀看法開始轉變。美元兌日圓下跌0.2%，報108.81日圓。

歐元走軟，因德國央行總裁暨歐洲央行管委魏德曼周四在悲觀的展望報告中表示，德國經濟成長放緩的程度和持續時間將超過原先預期，2019年歐元區通膨可能無法達到歐洲央行（ECB）的目標。歐元兌美元跌0.3%，報1.1439美元。

DXY美元指數周四上漲0.3%，至95.591，但過去兩個月累計下跌約1.7%，創一年來最大兩個月跌幅。

道明證券高級外匯策略師Mazen Issa表示，Fed公布聲明後，道明證券已改變預測，目前預期Fed今年只會再升息一次，而且將是這一輪升息周期的最後一次。

市場目前關注周五將公布的美國1月非農就業報告，市場預期就業將增加16.5萬個，低於12月的31.2萬。