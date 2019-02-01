親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美國起訴孟晚舟
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

NBA／大限前首筆重磅交易 尼克KP改當獨行俠

鈕承澤依強制性侵起訴！ 檢：「認知不同」是卸責

美元兌日圓走貶 Fed轉鴿派令升息預期降低

2019-02-01 08:53經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美元兌日圓周四跌至兩周低點，主因美國聯準會（Fed）對美國經濟的謹慎展望，令市場對升息周期接近尾聲的預期升高。分析師認為，Fed的鴿派聲明似乎代表Fed對經濟的總體樂觀看法開始轉變。美元兌日圓下跌0.2%，報108.81日圓。

歐元走軟，因德國央行總裁暨歐洲央行管委魏德曼周四在悲觀的展望報告中表示，德國經濟成長放緩的程度和持續時間將超過原先預期，2019年歐元區通膨可能無法達到歐洲央行（ECB）的目標。歐元兌美元跌0.3%，報1.1439美元。

DXY美元指數周四上漲0.3%，至95.591，但過去兩個月累計下跌約1.7%，創一年來最大兩個月跌幅。

道明證券高級外匯策略師Mazen Issa表示，Fed公布聲明後，道明證券已改變預測，目前預期Fed今年只會再升息一次，而且將是這一輪升息周期的最後一次。

市場目前關注周五將公布的美國1月非農就業報告，市場預期就業將增加16.5萬個，低於12月的31.2萬。

Forex.com駐倫敦市場分析師Fawad Razaqzada說：「美元再度走軟，如果就業和薪資數據不如預期，將進一步強化Fed的謹慎展望，並降低進一步升息的可能性。」

Fed鴿派聲明，令美元兌日圓走貶。 路透
Fed鴿派聲明，令美元兌日圓走貶。 路透
分享

Fed經濟德國

相關新聞

環時社評：富士康「愛美國」不可能放在「愛利潤」之上

2019-02-01 09:05

聯準會穩健加財報亮眼 美股一月表現30年來最佳

2019-02-01 09:54

日歐EPA生效 全球最大級自由貿易區誕生

2019-02-01 09:38

OPEC減產奏效 國際油價創史上最佳元月漲勢

2019-02-01 09:37

南韓1月出口連二月衰 反映中國經濟減速

2019-02-01 09:14

鮑爾談話 暗示美經濟疲軟

2019-02-01 01:56

專家解讀 Fed向市場屈服

2019-02-01 01:56

Fed轉鴿 升息預期減弱

2019-02-01 01:56

新iPhone傳搭載3D鏡頭

2019-02-01 01:52

微軟雲端事業 成長放緩

2019-02-01 01:52

特斯拉財務長退休 股價挫

2019-02-01 01:52

臉書上季財報 獲利創新高

2019-02-01 01:50

減產效應 油價1月漲20%

2019-02-01 01:49

全球央行買黃金 大增

2019-02-01 01:49

歐去年GDP增1.8% 四年最低

2019-02-01 01:46

大轉向！Fed政策偏鴿派 升息可能性減弱

2019-01-31 23:27

撙節有方 殼牌去年全年獲利跳增36%

2019-01-31 21:23

LVMH執行長阿諾特財富一夕暴漲43億美元 逼近巴菲特

2019-01-31 20:42

5G商機看俏 但Nokia業績要回溫恐得等到下半年

2019-01-31 20:03

聯準會釋寬鬆訊號 亞股勁揚收高

2019-01-31 19:55

蘋果強彈後可買蘋概股了嗎？分析師：且慢！

2019-01-31 18:31

任天堂下修今年Switch出貨目標 但上季獲利優於預期

2019-01-31 17:55

為什麼Fed由鷹轉鴿 是向川普施壓「投降」？

2019-01-31 17:05

鴻海威州投資生變 凸顯川普重振美製造業困境

2019-01-31 15:52

美國大學去年平均投資報酬率逾8% 專家卻擔憂這點

2019-01-31 15:27

Fed轉鴿 專家：正中股市下懷

2019-01-31 14:56

又見間諜？蘋果中國籍工程師遭訴

2019-01-31 14:19

經濟解析／Model 3銷售 決定特斯拉今年成敗

2019-01-31 14:03

聯準會貨幣政策鴿派抬頭 美元續弱

2019-01-31 12:16

Fed釋放信號 升息前景由此渺茫 降息預期升溫

2019-01-31 12:12

貝佐斯調查鹹濕偷情簡訊曝光 矛頭直指政治動機

2019-01-31 11:56

高通股價大漲 財測減緩中國市場憂慮

2019-01-31 09:30

臉書財報優於預期 盤後股價飆漲逾8%

2019-01-31 09:05

三星上季淨利降至8.3兆韓元 不如預期

2019-01-31 08:51

微軟Azure 成長放緩 盤後股價跌逾3%

2019-01-31 08:40

聯準會立場助金價上揚 供給趨緊前景推升油價

2019-01-31 07:43

Fed利率不變立場轉鴿 美元下跌

2019-01-31 07:31

Fed鴿派立場激勵美股 道瓊飆漲逾400點

2019-01-31 07:21

Fed政策聲明改了哪些措辭？ 有何意義？

2019-01-31 07:02
看更多

熱門文章

台灣兩男雪梨送Uber Eats 遭公車撞上慘死他鄉

2019-01-31 15:25

拍片養活九口之家 AV女優三田杏宣告引退要當「普通女孩」

2019-01-31 12:15

習近平致函川普 盼雙方各退一步

2019-02-01 06:14

川普：美中貿易談判順利 但「川習會」才能達協議

2019-01-31 21:46

日本女警為貼補生活費 下海兼差3個月賺2萬

2019-01-31 17:21

40輛瑪莎拉蒂「消失」？ 這國警察的神扯劇竟是為了…

2019-01-31 11:00

鴻海百億美元投資生變 衝擊川普連任之路

2019-02-01 00:46

以色列沿海發電廠 招來大量沙魚

2019-01-31 23:21

貝佐斯調查鹹濕偷情簡訊曝光 矛頭直指政治動機

2019-01-31 11:56

兩國關係面臨挑戰 加拿大不排除派特使赴中

2019-01-31 15:01

華爾街日報：陸官員提議 下月在大陸舉辦川習會

2019-01-31 22:19

兩月嬰過瘦最終餓死 母只顧拍照發文：跟他爸一樣帥

2019-01-31 15:13

英國脫歐一團亂 其他國家引為借鏡

2019-01-31 21:55

購物專家說 好市多這九種商品最優惠

2019-01-31 22:56

陸官媒：中美經貿磋商進行中 現場很不尋常！

2019-01-31 12:42

佛州竊賊挖地道直通銀行 引發路面下陷曝光

2019-01-31 20:20

川普：3月1日前可能與習近平會面不只一次

2019-02-01 08:20

影／曼谷空汙逾5百學校停課 民眾：這輩子最嚴重的一次

2019-01-31 12:55

極地渦旋襲美中西部8死 芝加哥航班6成取消

2019-01-31 09:57

川普熱情迎劉鶴 白宮重申結構改革與關稅期限

2019-02-01 07:20

美中貿易談判 待川習會拍板

2019-01-31 23:58

影／極地渦旋在美發威 芝加哥居民稱冷成「芝伯利亞」

2019-01-31 16:19

繼華為後 再傳中國竊取蘋果無人車機密

2019-01-31 11:38

就怕美制裁禁供應零部件 華為部分生產線將遷回中國

2019-01-31 22:10

太冷防脫軌！芝加哥火車在著火的鐵軌上通行

2019-01-31 19:00

美國大學去年平均投資報酬率逾8% 專家卻擔憂這點

2019-01-31 15:27

承建大馬鐵路恐告吹 傳中國表態費用可減半

2019-01-31 22:05

印尼亞齊18歲男女公開摟抱 先關押再受鞭刑

2019-01-31 22:25

中美貿談之際 環時轟美：中國威脅論已「邪教化」

2019-01-31 10:45

日經：鴻海暫緩美、中合計200億美元面板計畫

2019-01-31 16:53

LVMH執行長阿諾特財富一夕暴漲43億美元 逼近巴菲特

2019-01-31 20:42

沙烏地阿拉伯 王儲掃蕩貪腐 收回1,070億美元資產

2019-02-01 02:00

傳俄助馬杜洛 運走委國20噸黃金

2019-01-31 22:09

美企兩路並進 籲終結貿易戰

2019-02-01 02:03

持假護照入泰被捕 經濟犯秦庠鈺堅不認罪

2019-01-31 19:36

鴻海威州投資生變 凸顯川普重振美製造業困境

2019-01-31 15:52

華爾街羅賓漢：美股將飛漲 只欠這東風

2019-01-31 23:02

沙國反貪污調查結束 國庫入帳3.3兆元

2019-01-31 11:15

安倍春節將錄影片向中國拜年 日媒稱罕見

2019-01-31 11:25

名家瞭望／朱民：醒醒吧，關稅解決不了貿易逆差

2019-02-01 01:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top