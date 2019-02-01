美股受科技股帶動收漲 創30年來最佳1月表現

2019-02-01 07:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市上漲，標普500指數創下三年來最大單月漲幅，也締造道瓊工業指數30年來最佳1月表現，反映企業財報優於預期，聯準會（Fed）偏於鴿派也振奮投資人。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.9%，報2,704.62點，道瓊工業平均指數下跌0.1%，報24,999.67點；那斯達克綜合指數上漲1.4%，報7,281.737點。

道瓊工業指數1月漲7.2%，創下30年來最佳1月表現。標普500指數漲7.9%，除創下30年來最佳1月表現外，也是2015年來最佳單月漲幅。

奇異公司（General Electric）和Facebook Inc.飆漲逾10%，投資人對兩家公司財報表示歡迎。Edward Jones的投資策略師Kate Warne接受彭博訪問表示， 「市場重新關注業績」，「大部分消息都令人欣慰，並支持股市上漲」。

標普500指數創下2015年10月以來的最佳單月表現，此前周三Fed聲明緩解投資人的顧慮，他們原本擔心，即使在數據顯示經濟降溫的情況下，Fed仍會繼續收緊政策。

在企業財報之外，投資人關注中國談判代表在華盛頓為化解貿易爭端而進行的會談。美國總統川普表示，談判進展順利，但在他與中國國家主席習近平「在不久的將來」舉行會談之前，任何協議都不會是最終的。