英特爾升任史旺為第七任執行長 為什麼超微股價大漲？
英特爾（Intel）宣布由暫代執行長的財務長史旺（Bob Swan）升任執行長，備受矚目的執行長人事終於底定。英特爾股價跌0.9%，對手超微公司（AMD）股價則大漲5.7%。
史福伯登（Sanford C. Bernstein）分析師 Stacy Rasgon 說：「他（史旺）能保持大船運作，同時，大船的走向也不會改變，部分投資人可能為此感到失望，他們原指望會有更大膽的作為。」
58歲的史旺已經擔任臨時執行長7個月之久，2016年獲延攬出任英特爾財務長。Cowen & Co.分析師 Matt Ramsay指出，史旺勢必得倚重像是英特爾人工智慧（AI）負責人 Naveen Rao和 工程主管 Murthy Renduchintala以及晶圓工程主管 Jim Keller。他說，英特爾面臨更為艱難的一年，勢必需要左右手。
分析師普遍肯定由史旺出任執行長，但史旺並非工程背景出身，在超微技術上後來居上之際，對英特爾前景看法保留。
任命史旺也打破英特爾悠久的領導人培養流程。在他前面，所有CEO若非創辦人，就是終身都在英特爾任職的人。該公司一直有一個培訓計畫，挖掘有潛力的年輕經理，跟著高級主管學習經驗並接受考核。
留言