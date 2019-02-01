英特爾升任史旺為第七任執行長 為什麼超微股價大漲？

2019-02-01 06:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



英特爾（Intel）宣布由暫代執行長的財務長史旺（Bob Swan）升任執行長，備受矚目的執行長人事終於底定。英特爾股價跌0.9%，對手超微公司（AMD）股價則大漲5.7%。

史福伯登（Sanford C. Bernstein）分析師 Stacy Rasgon 說：「他（史旺）能保持大船運作，同時，大船的走向也不會改變，部分投資人可能為此感到失望，他們原指望會有更大膽的作為。」

58歲的史旺已經擔任臨時執行長7個月之久，2016年獲延攬出任英特爾財務長。Cowen & Co.分析師 Matt Ramsay指出，史旺勢必得倚重像是英特爾人工智慧（AI）負責人 Naveen Rao和 工程主管 Murthy Renduchintala以及晶圓工程主管 Jim Keller。他說，英特爾面臨更為艱難的一年，勢必需要左右手。

分析師普遍肯定由史旺出任執行長，但史旺並非工程背景出身，在超微技術上後來居上之際，對英特爾前景看法保留。