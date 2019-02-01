全球央行買黃金 大增

2019-02-01 01:49 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



世界黃金協會（WGC）表示，全球央行去年購買的黃金總額升到近半個世紀來最高水準，俄羅斯、土耳其和哈薩克尤其大買黃金，使外匯存底更多元。

WGC的報告顯示，2018年世界各國政府合計增購價值270億美元黃金，淨購買額是1971年美國放棄金本位制以來最高；以購買量計算，去年央行共買進651.5公噸，較前年增加74%。

央行大買黃金，反映新興市場央行在全球貿易緊張情勢升高之際，持續分散美元占最大宗的外匯存底。根據國際貨幣基金（IMF）的資料，去年第3季，美元占全球央行外匯存底比重降到接近五年來最低。

金價去年上半年跌10%，下半年在央行買盤拉抬下回升，到本月29日已漲回每英兩1,314美元，是八個月來最高價位。分析師指出，全球成長減緩、美元回軟和央行買盤，有利金價續漲。

WGC市場情報主管修維特（Alistair Hewitt）說：「許多新興市場央行對美元曝險可觀，必須藉由配置一部分資產到黃金以管控風險。」

WGC指出，俄羅斯去年用脫售美國公債的收益大買274.3公噸黃金，創俄國史上淨購買額最大紀錄。黃金淨賣家則包括澳洲、德國、斯里蘭卡、印尼和烏克蘭的央行，合計賣出15.6公噸黃金。