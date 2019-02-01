歐去年GDP增1.8% 四年最低

2019-02-01 01:46 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



歐元區上季經濟比第3季成長0.2%，與之前兩季持平。 路透 分享 facebook 初估數字顯示，歐元區上季（2018年第4季）經濟比第3季成長0.2%，與之前兩季持平，證實歐元區經濟成長確已減緩，法國雖優於預估，但德國成長停滯，義大利更陷入衰退。德國官員則表示，今年夏季將推出刺激政策，以提振成長。

歐洲統計局1月31日公布，歐元區上季國內生產毛額（GDP）季增0.2%，年增1.2%，均符合市場預期。去年全年則成長1.8%，為2014年以來最低。

德國上季經濟季比僅成長0.1%，主要靠國內需求支持，中國需求減弱已對德國經濟造成拖累。

德國經濟體質仍佳，失業低，實質工資及年金持續提高。但去年全年經濟僅成長1.5%，低於前年的2.2%，現在經濟部更預估今年將僅成長1%。

義大利第4季經濟比第3季萎縮0.2%，加上第3季經濟產值萎縮0.1%，為GDP連兩季萎縮，已淪入技術性的衰退，主因為農、林、漁業產值下降，工業及服務業景氣也趨緩。

西班牙及法國上季經濟分別成長0.3%及0.7%，皆優於預估，主要靠出口之助。不過法國電商與零售等產業都受到「黃背心」抗議行動的干擾，企業投資也受影響；西班牙內需強勁，持續創造就業機會，促進家庭支出，政府也增雇員工。

整個歐元區12月失業率為7.9%，比上年同期的8.6%明顯下降。

歐元區2019年的初步數據仍然不振，經濟信心出現十年來最長降勢，製造業及服務業採購經理人指數（PMI）也處於2013年來最低，且內、外政經風險升高。

國際貨幣基金（IMF）已調降歐元區今年經濟將成長率預估到1.6%，預料歐洲央行（ECB）3月可能再調低經濟成長預估。

德國經濟部長阿特麥爾表示，政府將在夏季之前提出獎勵企業研發投資，並且推動法律以加速落實大型基礎建設計畫，預估政府將釋出30億歐元的投資基金；其他刺激經濟措施包括提升能源效率，提高所得稅抵減額，實施特殊折舊減稅措施，鼓勵企業提高設備投資等，估計總金額將達100億歐元。