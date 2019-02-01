鮑爾談話 暗示美經濟疲軟

2019-02-01 01:56 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



美國聯準會（Fed）主席鮑爾的貨幣政策立場在短短六周內明顯轉變，轉而不斷強調「耐心」。專家指出，若Fed果真是在向市場釋出停止升息風向球，可能代表央行官員認為美國經濟基本面相當疲軟。

鮑爾指出，「目前我們的政策立場是適當的」，政策利率也處於聯邦公開市場操作委員會（FOMC）中性估計區間。然而，央行官員在去年12月還宣稱利率處於中性估計區間的低標。

對於短短六周立場出現180度轉變，鮑爾自己提出的原因有如下幾點：全球經濟成長持續放緩，特別是中國與西歐；金融情勢緊縮；聯邦政府局部停擺拖累美國經濟成長；英國脫歐與貿易產生的不確定性。

不過，華爾街日報報導，這些因素都只能使Fed暫緩升息，而非停止升息，除非央行官員在暗示美國經濟將大幅減速，而這似乎不符合Fed本意。

若美國經濟成長表現符合預期，且Fed認為已達中性水準，可能會出現另一個棘手問題：中性利率經通膨調整後只有0.5%，遠低於以往的2%。若實質中性利率高於0.5%都可能不利經濟成長與2%通膨目標，代表經濟基本面比過去疲弱。這似乎是全球現象，雖然各國央行利率處於低點，但2010年以來全球經濟成長率從未超過4%，與金融海嘯爆發前的成長動能形成明顯落差。專家認為這才是Fed認為已達到中性水準的最佳解釋。