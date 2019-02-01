新iPhone傳搭載3D鏡頭

消息人士透露，蘋果公司計劃最快讓明年推出的新款iPhone配備功能更強大、結合雷射掃描器的3D相機鏡頭，進一步邁向擴增實境（AR）領域，可望嘉惠台灣鏡頭龍頭廠大立光受惠最深。

消息人士說，蘋果新款iPhone的後置長焦3D相機鏡頭可掃描環境，重建現實世界立體影像能從距離物體15呎（4.57公尺）之遙拍攝，相形下，目前的iPhone 3D相機系統需在25至50公分距離內操作，以啟動Face ID臉部辨識功能。

蘋果這套新系統採用雷射掃描器，而非當前所採用的點狀投射器。消息人士說，這只是眾多新功能中的一項，其他包括配備更先進的第三顆鏡頭、強化影像捕捉的工具以及更強大的晶片，蘋果計劃在未來幾代iPhone納入這些功能。

以雷射驅動的3D鏡頭可提升iPhone的擴增實境感、更精確的景深感並置放虛擬物體，還可讓手機拍攝出更具景深的照片。消息人士說，蘋果一直與Sony洽談測試新系統感測器事宜。這款2020年的iPhone鏡頭很可能是蘋果準備最快明年推出AR眼鏡的序曲，但蘋果發言人不願置評。

蘋果新機若配備3D鏡頭，鏡頭龍頭廠大立光（3008）受惠最深。近期大立光積極獵地，準備全力擴產，除滿足品牌客戶旺季的產能需求外，外界也認為很可能是為將來秘密研發新武器做準備。

另一方面，在美國打擊中國企業間諜之際，美國政府指控蘋果一名中國籍硬體工程師陳繼忠（Jizhong Chen，音譯）為一家中國公司竊取無人駕駛車商業機密，為去年7月來第二起間諜案。蘋果表示，這些資料外洩「破壞性極大」。