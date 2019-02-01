親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美國起訴孟晚舟
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

臉書上季財報 獲利創新高

2019-02-01 01:50經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

社群媒體龍頭臉書近來麻煩纏身，但上季財報仍優於分析師預期，獲利甚至還創歷來單季新高，凸顯強大的規模和韌性協助臉書度過一連串用戶隱私外洩醜聞危機，執行長查克柏格並宣稱已否極泰來，今年將聚焦打造新產品。臉書股價1月31日早盤應聲暴漲逾10%。

臉書1月30日公布，去年第4季營收較一年前成長30%至169.1億美元，優於分析師預估的164億美元，營收增幅雖為歷來最小，但在股票上市七年後的今天依然壯觀。

這家社群媒體巨擘上季淨利成長61%至68.8億美元，改寫歷史最高紀錄；每股盈餘躍增65%至2.38美元，輕易超越分析師預期的2.18美元。

上季財報優異，顯示廣告主仍認為臉書是觸及消費者的強大平台，即使在保護用戶個資隱私方面頻頻出狀況，用戶並未大量出走。臉書12月每日活躍用戶數平均為15.2億人，比一年前水準增加9%，而且略高於華爾街預估值；歐洲等成熟型市場的用戶也回升，減輕市場飽和的疑慮。

臉書股價31日早盤暴漲近10.2%至每股165.76美元。私人投資公司J. Stern首席投資長羅斯巴克說：「這些結果證明臉書核心平台堅韌不摧。」

查克柏格宣稱，臉書已脫離聚焦強化資安的階段，今年重心將更強調創新。他說，臉書已大舉投資平台資料安全，2019年打算投入更多精力於發展新計畫。

查克柏格透露臉書將推動一系列改變，包括醞釀使簡訊成為臉書應用程式（App）核心功能、在更多國推WhatsApp支付功能、擴大提供短暫內容分享服務。

臉書主管也樂觀看待前景展望，表示使用者數據顯示，隱私爭議並未重創其事業。

分享

社群媒體華爾街廣告

相關新聞

歐去年GDP增1.8% 四年最低

2019-02-01 01:46

鮑爾談話 暗示美經濟疲軟

2019-02-01 01:56

專家解讀 Fed向市場屈服

2019-02-01 01:56

Fed轉鴿 升息預期減弱

2019-02-01 01:56

新iPhone傳搭載3D鏡頭

2019-02-01 01:52

微軟雲端事業 成長放緩

2019-02-01 01:52

特斯拉財務長退休 股價挫

2019-02-01 01:52

減產效應 油價1月漲20%

2019-02-01 01:49

全球央行買黃金 大增

2019-02-01 01:49

大轉向！Fed政策偏鴿派 升息可能性減弱

2019-01-31 23:27

撙節有方 殼牌去年全年獲利跳增36%

2019-01-31 21:23

LVMH執行長阿諾特財富一夕暴漲43億美元 逼近巴菲特

2019-01-31 20:42

5G商機看俏 但Nokia業績要回溫恐得等到下半年

2019-01-31 20:03

聯準會釋寬鬆訊號 亞股勁揚收高

2019-01-31 19:55

蘋果強彈後可買蘋概股了嗎？分析師：且慢！

2019-01-31 18:31

任天堂下修今年Switch出貨目標 但上季獲利優於預期

2019-01-31 17:55

為什麼Fed由鷹轉鴿 是向川普施壓「投降」？

2019-01-31 17:05

鴻海威州投資生變 凸顯川普重振美製造業困境

2019-01-31 15:52

美國大學去年平均投資報酬率逾8% 專家卻擔憂這點

2019-01-31 15:27

Fed轉鴿 專家：正中股市下懷

2019-01-31 14:56

又見間諜？蘋果中國籍工程師遭訴

2019-01-31 14:19

經濟解析／Model 3銷售 決定特斯拉今年成敗

2019-01-31 14:03

聯準會貨幣政策鴿派抬頭 美元續弱

2019-01-31 12:16

Fed釋放信號 升息前景由此渺茫 降息預期升溫

2019-01-31 12:12

貝佐斯調查鹹濕偷情簡訊曝光 矛頭直指政治動機

2019-01-31 11:56

高通股價大漲 財測減緩中國市場憂慮

2019-01-31 09:30

臉書財報優於預期 盤後股價飆漲逾8%

2019-01-31 09:05

三星上季淨利降至8.3兆韓元 不如預期

2019-01-31 08:51

微軟Azure 成長放緩 盤後股價跌逾3%

2019-01-31 08:40

聯準會立場助金價上揚 供給趨緊前景推升油價

2019-01-31 07:43

Fed利率不變立場轉鴿 美元下跌

2019-01-31 07:31

Fed鴿派立場激勵美股 道瓊飆漲逾400點

2019-01-31 07:21

Fed政策聲明改了哪些措辭？ 有何意義？

2019-01-31 07:02

Fed主席鮑爾：貨幣政策不考慮政治因素

2019-01-31 06:25

Fed一如預期按兵不動 強調未來升息將保持「耐心」

2019-01-31 05:27

美聯準會按兵不動 基準利率維持在2.25%至2.5%目標區間

2019-01-31 03:01

名家瞭望／推進全球化 追求包容性成長

2019-01-31 01:43

美國麥當勞調漲售價 營收卻下滑

2019-01-30 23:15

少婦扛嬰兒手推車在紐約地鐵站下樓梯 不慎失足摔死

2019-01-30 23:15
看更多

熱門文章

台灣兩男雪梨送Uber Eats 遭公車撞上慘死他鄉

2019-01-31 15:25

拍片養活九口之家 AV女優三田杏宣告引退要當「普通女孩」

2019-01-31 12:15

票倉威斯康辛州鴻海投資案有變 衝擊川普連任路

2019-01-31 09:31

日本女警為貼補生活費 下海兼差3個月賺2萬

2019-01-31 17:21

川普：美中貿易談判順利 但「川習會」才能達協議

2019-01-31 21:46

40輛瑪莎拉蒂「消失」？ 這國警察的神扯劇竟是為了…

2019-01-31 11:00

又見間諜 美國控中國籍工程師竊取蘋果商業機密

2019-01-31 08:25

貝佐斯調查鹹濕偷情簡訊曝光 矛頭直指政治動機

2019-01-31 11:56

英國要分手條件真多 歐盟不解質問到底要什麼

2019-01-31 08:28

兩國關係面臨挑戰 加拿大不排除派特使赴中

2019-01-31 15:01

Fed一如預期按兵不動 強調未來升息將保持「耐心」

2019-01-31 05:27

兩月嬰過瘦最終餓死 母只顧拍照發文：跟他爸一樣帥

2019-01-31 15:13

第14個神秘病例出現 加拿大撤半數駐古巴人員

2019-01-31 09:45

川普築牆經費最大剋星：參院民主黨領袖的摺疊機

2019-01-31 08:45

陸官媒：中美經貿磋商進行中 現場很不尋常！

2019-01-31 12:42

華爾街日報：陸官員提議 下月在大陸舉辦川習會

2019-01-31 22:19

極地渦旋襲美中西部8死 芝加哥航班6成取消

2019-01-31 09:57

影／曼谷空汙逾5百學校停課 民眾：這輩子最嚴重的一次

2019-01-31 12:55

英國脫歐一團亂 其他國家引為借鏡

2019-01-31 21:55

佛州竊賊挖地道直通銀行 引發路面下陷曝光

2019-01-31 20:20

以色列沿海發電廠 招來大量沙魚

2019-01-31 23:21

美聯準會按兵不動 基準利率維持在2.25%至2.5%目標區間

2019-01-31 03:01

德情報單位指為國家安全 5G建設應排除華為

2019-01-31 07:47

繼華為後 再傳中國竊取蘋果無人車機密

2019-01-31 11:38

美國大學去年平均投資報酬率逾8% 專家卻擔憂這點

2019-01-31 15:27

影／極地渦旋在美發威 芝加哥居民稱冷成「芝伯利亞」

2019-01-31 16:19

中美貿談之際 環時轟美：中國威脅論已「邪教化」

2019-01-31 10:45

經濟結構改革歧見深 美中難達共識

2019-01-31 08:13

空中巴士偵測出未授權網路事件 不影響營運

2019-01-31 08:53

日經：鴻海暫緩美、中合計200億美元面板計畫

2019-01-31 16:53

LVMH執行長阿諾特財富一夕暴漲43億美元 逼近巴菲特

2019-01-31 20:42

Fed利率不變立場轉鴿 美元下跌

2019-01-31 07:31

鴻海威州投資生變 凸顯川普重振美製造業困境

2019-01-31 15:52

沙國反貪污調查結束 國庫入帳3.3兆元

2019-01-31 11:15

安倍春節將錄影片向中國拜年 日媒稱罕見

2019-01-31 11:25

太冷防脫軌！芝加哥火車在著火的鐵軌上通行

2019-01-31 19:00

印尼亞齊18歲男女公開摟抱 先關押再受鞭刑

2019-01-31 22:25

持假護照入泰被捕 經濟犯秦庠鈺堅不認罪

2019-01-31 19:36

豬年國際領袖運勢 命理師齊看衰川普

2019-01-31 15:49

就怕美制裁禁供應零部件 華為部分生產線將遷回中國

2019-01-31 22:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top