臉書上季財報 獲利創新高

2019-02-01 01:50 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



社群媒體龍頭臉書近來麻煩纏身，但上季財報仍優於分析師預期，獲利甚至還創歷來單季新高，凸顯強大的規模和韌性協助臉書度過一連串用戶隱私外洩醜聞危機，執行長查克柏格並宣稱已否極泰來，今年將聚焦打造新產品。臉書股價1月31日早盤應聲暴漲逾10%。

臉書1月30日公布，去年第4季營收較一年前成長30%至169.1億美元，優於分析師預估的164億美元，營收增幅雖為歷來最小，但在股票上市七年後的今天依然壯觀。

這家社群媒體巨擘上季淨利成長61%至68.8億美元，改寫歷史最高紀錄；每股盈餘躍增65%至2.38美元，輕易超越分析師預期的2.18美元。

上季財報優異，顯示廣告主仍認為臉書是觸及消費者的強大平台，即使在保護用戶個資隱私方面頻頻出狀況，用戶並未大量出走。臉書12月每日活躍用戶數平均為15.2億人，比一年前水準增加9%，而且略高於華爾街預估值；歐洲等成熟型市場的用戶也回升，減輕市場飽和的疑慮。

臉書股價31日早盤暴漲近10.2%至每股165.76美元。私人投資公司J. Stern首席投資長羅斯巴克說：「這些結果證明臉書核心平台堅韌不摧。」

查克柏格宣稱，臉書已脫離聚焦強化資安的階段，今年重心將更強調創新。他說，臉書已大舉投資平台資料安全，2019年打算投入更多精力於發展新計畫。

查克柏格透露臉書將推動一系列改變，包括醞釀使簡訊成為臉書應用程式（App）核心功能、在更多國推WhatsApp支付功能、擴大提供短暫內容分享服務。

臉書主管也樂觀看待前景展望，表示使用者數據顯示，隱私爭議並未重創其事業。