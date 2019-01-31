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華爾街羅賓漢：美股將飛漲 只欠這東風

2019-01-31 23:02經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

對美國人而言，今年1月是改寫紀錄的月份，從氣溫下探低點到華爾街股市漲幅，莫不如此。

財經新聞網站MarketWatch報導，美股標普500指數和道瓊指數1月可望寫下1989年迄今年初最大漲幅紀綠，那斯達克綜合指數則可望締造2001年來最強的元月行情。

這不免令投資人做著「元月效應」成真的美夢 — 美股年初若有好的開始，接下來的11個月表現也不會太差。

聯準會（Fed）主席鮑爾對利率政策的立場180度大轉彎，從原先堅持緩步升息和縮減資產負債表，到30日改口強調會對升息保持耐心，必要時甚至連縮表的腳步也可調整，也讓股市士氣大振。

但自稱「華爾街羅賓漢」的股市分析師曼納里諾（Gregory Mannarino）表示，美股正蓄勢待發，只差一點，就可望湧現一波噴出行情。

曼納里諾在個人部落格上撰文說：「如果（美國總統）川普能與中國敲定一份協議，就水到渠成了。你可以想見市場會如何反應。即使美國與中國達成的協議很爛，市場也不在乎。」

美中敲定協議化解兩國之間的貿易戰，一直是市場引頸期盼卻久候不至的大利多。究竟何時會傳出好消息，此刻還很難說。美中貿易談判31日繼續進行，從川普的推特推文來看，目前為止進行得似乎不錯：

川普31日推文說：「中國的最高貿易談判員正在美國，與我們的代表會談。會談進行得不錯，雙方都懷有善意和好心情。中國不希望關稅提高，覺得若能促成協議對他們而言更好。他們是對的，我今天將……在白宮橢圓形辦公室與他們的高階領導人及代表會晤。我跟我朋友習主席將在近期討論並同意一些更長期、更棘手的要點，在我們會晤之前，不會敲定最後協議。這是非常廣泛的交易…...中國的代表與我正設法協商一份完整的協議，在談判桌上不留下懸而未決的問題。許許多多問題都在討論中，希望將會有解。對中國的關稅稅率將在3月1日提高到25%，因此所有的人都賣力趕在截止日前完成！」

財經部落格Slope of Hope作家奈特（Time Knight）也認為，在Fed持續升息的顧慮解除之後，如今美股投資人心上就只剩下一塊大石尚未搬開，就是「針對美中貿易情況出現某種決定性、正面的宣布」。

美中若能敲定協議化解貿易戰，美股可望大漲回應。路透
美中若能敲定協議化解貿易戰，美股可望大漲回應。路透
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