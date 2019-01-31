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購物專家說 好市多這九種商品最優惠

2019-01-31 22:56經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

好市多（Costco）是美國人最愛採購的地方，根據消費者數據公司Dunnhumby調查全美零售商店的年度零售業者偏好指數（Retailer Preference Index），好市多贏得第二名的佳績，實在是令人印象深刻，因為你通常要申辦會員後才能購物，每年起碼還要繳60美元的會員費。

好市多在美國擁有逾9,400萬名會員，靠這些會員費才能大量進貨，並取得每個供應鏈品質最好的產品。但仍要視情況而定，對你來說，並非所有的商品都是物超所值。

由於好市多一般販售的商品都數量龐大，以食物為例，你需要在食物變質以前食用完畢。如果你一個人住，一次買進1磅（約453公克）的新鮮菠菜可能就不太適合，即使這項商品只要超低價4.99美元。

My Frugal Adventures.com網站創辦人霍格斯芬表示，為充分利用你在好市多採購的體驗，消費者應該做這三件事：緊盯著你的購物清單、只買家庭真正需要用的物品，並看看食品儲藏室缺什麼。

所以你的購物清單應該條列哪些商品呢？購物專家建議，在好市多買這九項物品會是物超所值。

●烘焙食品

好市多的烘焙食品不亞於一般的烘焙坊，舉凡各種派、蛋糕以及起司蛋糕等。霍格斯芬說：「人們深信方形小蛋糕無論在慶生或辦派對都頗受歡迎。好市多販售的一組方形小蛋糕可供48人享用，要價18.99美元。」

霍格斯芬表示，好市多的烘焙食品不只有賣甜點，Einstein Bros品牌的貝果也不錯，12個一組售價5.99美元，「在坊間的貝果店隨便買都比好市多貴一倍」。

●乳酪

好市多販售的乾酪這類基本產品，價格很公道，例如切達乳酪和莫札瑞拉乳酪等。霍格斯芬表示，如果你比較過好市多販售的乳酪重量和價錢，就會發現價格非常實惠，包括Tillamook等品牌的乳酪都至少比一般的零售商店便宜3美元。

好市多自有品牌Kirkland的32盎司（約907公克）溫和切達乾酪售價4.59美元，重量比一般零售店的還重，且價格更優惠。

●雞肉

不管是料理好的雞肉或生鮮雞肉，好市多的雞肉產品價格也很實惠，售價5美元的烤雞大受歡迎。好市多正在內布拉斯加州興建全新的生產中心，以滿足市場需求。根據美國全國公共廣播電台（NPR），好市多一年可賣出6,000萬隻烤雞。新鮮有機的雞肉價格也很公道。

●冷凍水果

如果你購買有機的冷凍水果，價格會很高，但好市多的冷凍水果價格很實惠。霍格斯芬說：「好市多的冷凍有機水果價格很優惠」，還有提供一系列精選水果，例如袋裝混合莓果或鳳梨，非常適合喜歡在早上喝水果冰沙的人購買。

好市多4磅（約1,812公克）重的Kirkland有機冷凍草莓售價為4.95美元，相較之下，零售商店Aldi和Trader Joes販售的12盎司（約340公克）袋裝有機草莓就要2.69美元。

橄欖油

如果你常用橄欖油做料理，那不可錯過好市多的有機初榨冷壓橄欖油。零售業分析師卡羅勒夫基斯表示，「好市多的橄欖油品質很讚，且價格很實惠」。

獨立消費者測試機構ConsumerLabs分析十種常用的橄欖油，並分析哪一款油的品質最好、價格最實惠，結果出爐，好市多的Kirkland有機冷壓初榨橄欖油位居前三名，這款16.99美元的兩公升橄欖油，贏過價格更高的橄欖油品牌Colavita和Newman's Own。

●楓糖漿

霍格斯芬說，好市多的楓糖漿非常受歡迎，一瓶33.8盎司（約958公克）的楓糖漿售價只要12.79美元，價格非常優惠，而且好市多除了會為純楓糖漿或有機楓糖漿做促銷，還有推出楓糖漿的專屬折價券，這很少見。

●各種零食

霍格斯芬表示，好市多的零食若搭配折價券使用，價格通常都很便宜，例如購買Cheez-Its乳酪餅乾時若使用折價券，就可以折價3美元。

●香草精

這款商品也很實惠，一瓶16液體盎司（約473公克）的Kirkland香草精售價為26.99美元，這款香草精獲食品烹調網站Kitchn評選為同類商品中最划算。

●葡萄酒

最後是葡萄酒，折價券和線上交易網站Krazy Coupon Lady共同創辦人戴梅爾表示，「酒類絕對是最優惠的商品。不管在哪一次的商店品牌及品質的評比中，好市多和Trader Joes的酒類商品總是歷久不衰。」

最後要提醒你，你不需要申辦好市多會員也可以去採購。如果身邊有會員卡的朋友剛好要去採購，就可以搭朋友的順風車一起去。

好市多橄欖油

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