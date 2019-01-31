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英特爾執行長人選終於出爐 代理CEO史旺接任

2019-01-31 22:46經濟日報 記者易起宇╱即時報導

英特爾任命代理執行長史旺（Rober Swan）正式接任執行長，結束該公司自從去年6月開除前執行長科再奇（Brian Krzanich）後尋找人選的漫長過程。科再奇因為被公司揭露與一名員工有一段「雙方合意的關係」，違反公司政策而下台。

CNBC報導，58歲的史旺從2016年開始擔任英特爾財務長，在科再奇下台後已兼任執行長七個月，他同時也是英特爾的董事會成員。包括彭博在內多家媒體原本報導史旺無意接掌這份工作。英特爾股價開盤跌約2.6%。

英特爾代理執行長史旺正式接任執行長。 圖／截自英特爾官網
英特爾代理執行長史旺正式接任執行長。 圖／截自英特爾官網
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