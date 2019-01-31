英特爾執行長人選終於出爐 代理CEO史旺接任

2019-01-31 22:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



英特爾任命代理執行長史旺（Rober Swan）正式接任執行長，結束該公司自從去年6月開除前執行長科再奇（Brian Krzanich）後尋找人選的漫長過程。科再奇因為被公司揭露與一名員工有一段「雙方合意的關係」，違反公司政策而下台。