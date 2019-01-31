LVMH執行長阿諾特財富一夕暴漲43億美元 逼近巴菲特

2019-01-31 20:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



法國精品集團LVMH執行長暨董事長阿諾特（Bernard Arnault）在全球富豪榜排名第四，他的財富在30日一夕暴漲43億美元，因為旗下手提包及白蘭地品牌軒尼詩干邑（Hennessy Cognac）日益受到中國消費者青睞。

LVMH 30日股價大漲6.9%，為2016年中期以來最大漲幅。當日發布的去年第4季營收優於分析師預期，主要歸功於中國消費者強勁的消費力。阿諾特透過家族控股的阿諾特集團（Groupe Arnault）掌管約一半的LVMH集團。

據彭博億萬富翁指數最新統計，阿諾特的財富從年初至今暴漲83億美元，至今坐擁769億美元，愈來愈接近以848億美元財富榮登富豪榜季軍的波克夏公司（Berkshire Hathaway）董事長巴菲特。暫居首富寶座的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）30日財富淨值增加61億美元，亞軍微軟創辦人比爾蓋茲則增加8.89億美元。

阿諾特絕大部分財富來自LVMH在時尚精品迪奧（Cristian Dior）的股份。阿諾特在1984年進軍精品界，之後收購迪奧瀕臨破產的母公司、老牌紡織大廠布薩克（Boussac）。阿諾特稍後將布薩克其他業務盡數出售，靠這筆所得取得LVMH控股權。LVMH上個月同意以26億美元的價格收購英國豪華酒店Belmond。

阿諾特在彭博億萬富豪榜從未取得優於第四名的佳績。