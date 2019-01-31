5G商機看俏 但Nokia業績要回溫恐得等到下半年

2019-01-31 20:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



芬蘭電信設備製造商諾基亞（Nokia）預期，今、明兩年5G設備的需求看俏，但近期營收可能持平，因公司正努力從多年來成本削減和獲利預警的低谷振作。

諾基亞全年營收優於預期，31日盤中股價卻一度下跌7.32%，因為該公司預測客戶可能在今年上半年延後採購5G設備，導致銷售疲軟，尤以第1季影響最為顯著，但下半年業績可望回升，並在2020年獲得提振。

諾基亞和瑞典愛立信公司（Ericsson）在天線和基地台等無線網域設備方面，雙雙落後中國5G領導企業華為。但隨著美國和各國政府近期出於國安考量圍堵華為，分析師及投資人皆預期兩家公司獲利能藉此獲得提振。

諾基亞和愛立信的股價時而因華為負面消息受到激勵，但卻未反映在實質的獲利上。兩家公司表示，他們大多是從供應新5G零組件獲利，並計劃推出新技術支應無線網路，承諾以高速下載及能容納更多裝置上網的設備取代4G網路。