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蘋果強彈後可買蘋概股了嗎？分析師：且慢！

2019-01-31 18:31經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

蘋果股價30日大漲近7%，但分析師認為，蘋果供應鏈廠商仍在哀號，現在恐怕還不是進場承接蘋概股的好時機。

蘋果日前公布上季財報，並表示本季iPhone營收還會再降，但因服務事業毛利率與付費會員數優於預期，利空出盡買盤隨之湧現。蘋果股價30日收盤大漲6.8%至165.25美元，仍比52周高點低30%左右。巴隆周刊（Barrons）指出，成份股含50幾檔蘋果供應商的指數仍比過去一年巔峰價位低33%。

即使蘋果供應商股價已跌了一大段，分析師對這些蘋概股仍興趣缺缺。一大原因是本季iPhone銷售還會再降：庫存水準仍高，而且新興市場需求疲弱。

根據蘋果日前公布的財測，蘋果預估本季營收可達570億美元，比華爾街估計值少9億美元。蘋果指出，印度和中國等新興市場需求弱，而且消費者買氣縮手，使用舊iPhone時間變長。至於這是因為手機品質更好更耐用，還是受總體經濟轉弱影響，仍有辯論空間。

分析師說，若是智慧手機市場成熟導致銷售減緩，iPhone供應鏈廠商等待零組件訂單復甦的時間將會拉長。

KeyBanc分析師韋恩（John Vinh）認為，蘋果供應商仍將受需求疲弱所苦。他在寫給客戶的報告中說：「目前這波周期對蘋果供應商仍極具挑戰性。」

另有分析師表示，蘋果必須先解決新興市場需求疲弱的問題，供應商股價才可望回升。總體經濟大環境有可能改善，但iPhone銷售也遭遇結構性的問題。

Avasar投資組合經理人卡普爾（Sidarth Kapoor）說：「要成為印度市場贏家，需要全心投入與投資，不能只是以折扣價格販售過時iPhone。印度消費者可選擇的手機廠牌多得很。」

他預期，若是蘋果的新興市場策略對了，蘋果及其供應商的股價可望聯袂上漲。

就眼前而言，韋恩最看好的蘋果供應鏈股票是博通（Broadcom），原因是博通營運觸角已伸向手機以外的市場，且股價抗跌性較其他蘋果供應商股票強。彭博資訊的資料顯示，博通目前有25%至34%的營收仰賴蘋果訂單，比率相當高，但比起其他蘋果供應商如Cirrus的82%、Skyworks的47%和Qorvo的36%，顯得相對較低，因此倚賴單一客戶的風險也較低。

蘋果股價30日勁揚，但分析師認為進場承接蘋概股的時機未到。美聯社
蘋果股價30日勁揚，但分析師認為進場承接蘋概股的時機未到。美聯社
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新興市場經濟蘋概股蘋果iPhone

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