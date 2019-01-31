任天堂下修今年Switch出貨目標 但上季獲利優於預期
日本遊戲大廠任天堂今（31）日宣布，調降最新遊戲機Switch至3月底止的今年度出貨目標，顯示Switch需求出現疲態。不過，在「精靈寶可夢」和「任天堂明星大亂鬥」這兩款遊戲大作的加持下，該公司上季獲利仍優於預期。
彭博資訊報導，任天堂宣布將今年度Switch的出貨量從原本預估的2,000萬台下修至1,700萬台，低於分析師平均預估的1,800萬台。這項結果突顯Switch在彌補推出八年的掌上型遊戲機3DS低迷銷售上面臨多大的困境。任天堂的新社長古川俊太郎目前並未成功將Switch的客群擴大核心客群以外的族群。
DFC Intelligence創辦人暨執行長柯爾表示：「任天堂有必要拓展Switch的使用者範圍，那真的是這家公司在行銷上的一項挑戰。」
任天堂去年10至12月的營業利益為1,586億日圓（15億美元），優於彭博彙整分析師平均預估的1,470億日圓，Switch的出貨量為940萬台，高於分析師預測的910萬台。
軟體銷售則為5,300萬套，比前年同期增加逾一倍。最熱賣的遊戲是「任天堂明星大亂鬥特別版」，共售出1,200萬套，「精靈寶可夢 Let’Go 皮卡丘/伊布」則售出1,000萬套。
另外，任天堂也宣布原訂今年夏季在日本推出的手遊版「瑪利歐賽車」將延後到明年3月。這款手遊被外界看好有潛力成為任天堂最賺錢的一款手遊。
任天堂上季的手遊收入成長31%至146億日圓，歸功於去年9月底上架的全新遊戲「失落的龍絆」（Dragalia Lost）。不過，該遊戲的共同開發商CyberAgent卻在30日宣布調降獲利預期，表示該遊戲首月雖創造30億日圓營收，但目前在吸引玩家消費上已面臨困難。
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