為什麼Fed由鷹轉鴿 是向川普施壓「投降」？

2019-01-31 17:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普在邊境築牆經費的角力賽中輸給眾議院議長裴洛西，但月底他終於在另一場高風險賭注對峙中贏得一場勝利：促使聯準會（Fed）主席鮑爾從鷹派轉鴿派，制止Fed進一步提高利率。

MarketWatch專欄作家葛斯坦（Steve Goldstein）指出，繼川普數月來頻頻施壓力促鮑爾和Fed停止升息後，Fed終於在30日「完全投降」，不僅表示繼去年12月提高利率1碼後升息已升夠了，甚至還暗示下一步可能是調降利率。

不僅如此，Fed還另外針對資產負債表發布特別聲明，表示若情況適當，決策官員會考慮調整縮表行動。

被問到「升息循環是否已結束？」的問題時，鮑爾答：「以後回顧時便知。」

持平而論，Fed改變原先執意緩步升息和縮表的立場，除了川普頻頻施壓外，當然也考量到其他因素，包括美國金融場去年底動盪不安、美中貿易戰造成中國經濟成長減速並衝擊美國出口商營收與獲利表現，以及英國脫歐之路坎坷不平、美國聯邦政府局部關門留下經濟後遺症，以及通膨預期下滑等。

因此，鮑爾大可宣稱，他與Fed同僚只是，套用他自己的話，「做正確的事」，而且可以多方援引論據自圓其說。

然而，葛斯坦指出，鮑爾大可不必做出這麼多的讓步。他提到，前兩任Fed主席，柏南克和葉倫，就愛用「短暫」一詞來描述經濟受到的只是一時的影響。Fed實在無須隨單月情勢動盪起舞。

葛斯坦說，鮑爾應該在觀察種種「暗流」的同時，也看到美國12月新增就業人數高達31.2萬人，1月可能繼續再增加20萬人左右。